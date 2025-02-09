Así reaccionó Karina García tras regaño de Altafulla en vivo

La influenciadora Karina Garcíarecibió regaño del cantante Altafulla en plena transmisión en vivo y dejó un contundente mensaje al respecto.

¿Qué regaño recibió Karina García de Altafulla?

La famosa pareja se encontraba realizando un live junto a Isabella Vargas, la hija mayor de la creadora de contenido, en el que Karina se levantó molesta luego de que Altafulla e Isabella la regañaran mientras ella revisaba el celular del artista.

La paisa abandonó la transmisión en vivo y se mostró muy molesta fuera de cámara para luego regresar al en vivo y hablar al respecto con sus seguidores.

¿Cómo reaccionó Karina García tras recibir regaño de Altafulla en vivo?

La influenciadora detalló que había escuchado que Altafulla dijo que a él le toca tener bastante paciencia con ella, a lo que señaló que es mutuo.

Asimismo, indicó que ella no oculta la realidad de lo que puede pasar entre ellos, pues deja ver la realidad, tanto de cosas buenas como las no tan buenas como las diferencias que a veces tienen por sus personalidades.

"Ustedes me regañaron delante de 10 mil personas y a mí me gusta. No lo vuelvas a hacer porfa (...) yo no soy perfecta, pero yo me considero muy buena mujer. Yo soy muy real, no pueden pretender ver una familia perfecta, somos como ustedes", señaló.

Posteriormente, tomaron el incómodo momento con humor y demostraron cómo solucionan sus molestias rápidamente.

Por ahora, Karina García y Altafulla siguen compartiendo diferentes momentos de su relación con sus millones de fanáticos en redes sociales.

Además, siguen enfocando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir enamorando a sus admiradores.

Karina García está con su emprendimiento de ropa deportiva y con sus entrenamientos para su próximo enfrentamiento contra la mexicana Karely Ruiz el 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Altafulla sigue ofreciendo diferentes conciertos a nivel nacional, promocionando su música, entre ella sus más recientes sencillos "Un Coleto como yo" y "Lololo" junto a los artistas Dimelo Flow, Justin Quiles y Nanpa Básico y trabajando en nuevas canciones.