Así reaccionó Georgina Rodríguez al nacimiento del hijo de Isabella Ladera y Hugo García, ¿qué dijo?

Georgina Rodríguez le dedicó un emotivo mensaje a Isabella Laderatras el nacimiento de su hijo, Koa.

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¿Cuál fue el mensaje de Georgina Rodríguez a Isabella Ladera por el nacimiento de su hijo?

La modelo venezolana compartió a través de sus redes sociales donde suma millones de seguidores varias imágenes de lo que fue su parto en agua, que sin duda generó miles de reacciones entre sus fans y famosos.

En las imágenes se puede ver a recién nacido con el cordón umbilical aún sin cortar y la placenta, sin duda las impresionantes generaron revuelo en redes por la naturalidad en las que se compartieron.

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Y tras las imágenes varios famosos compartieron unas emotivas palabras para Isabella Ladera y su pareja Hugo García al nacimiento de su primer bebé juntos y una de las reacciones fue de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, quien no dudó en enviar un mensaje de cariño.

"Muchas bendiciones, familia preciosa", escribió la empresaria, sumándose a las felicitaciones por la llegada de Koa.

Isabella Ladera dio a conocer el pasado sábado 11 de junio que su bebé, Koa, llegó al mundo mediante un parto en agua luego de varios meses compartiendo detalles de lo que fue esa dulce espera y las complicaciones que tuvo en su embarazo.

Georgina Rodríguez sorprendió con lo que le escribió a Isabella Ladera después del nacimiento de Koa. (Foto: AFP)

¿Qué reveló Isabella Ladera tras la llegada de su bebé, Koa?

La creadora de contenido venezolana, dos días después del nacimiento de su pequeño, ha estado compartiendo actualizaciones sobre la nueva etapa que vive junto a su pareja, Hugo García.

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En las historias de Instagram ha revelado sobre cómo está viviendo su lactancia y parte de su recuperación, asimismo hace poco compartió que su hará con la placenta que alojó su pequeño bebé.

En redes sociales, esta revelación sobre la placenta ha causado revuelo luego de que Isabella Ladera dijera que hará batidos y se los tomará. Aunque esta no es la primera vez que una famosa confirma que realizará esta práctica.

Georgina Rodríguez sorprendió con lo que le escribió a Isabella Ladera después del nacimiento de Koa. (Foto: AFP)

Pues suele hacerse en busca de beneficios de posparto, como evitar la depresión, aumentar la producción de leche materna y acelerar la recuperación física al reponer hierro y hormonas.