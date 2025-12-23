Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, cuando le preguntaron por James Rodríguez

Gabriel Coronel contó detalles inéditos de cómo empezó su relación con Daniela Ospina y dejó curiosa evasiva ante pregunta sobre James Rodríguez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Gabriel Coronel reaccionó cuando le preguntaron por James Rodríguez
Gabriel Coronel contó detalles de su relación con Daniela Ospina.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel se consolidan como una de las parejas más queridas dentro del mundo del entretenimiento en Colombia y Venezuela.

¿Cómo empezó la relación entre Gabriel Coronel y Daniela Ospina?

El actor de origen venezolano ha logrado formar junto a la deportista y empresaria una admirable familia conformada por Salomé Rodríguez, hija mayor de Daniela, y Lorenzo, el hijo de la pareja.

Recientemente, salieron a la luz unas declaraciones de Gabriel Coronel en donde contó cómo empezó su historia de amor con la empresaria antioqueña-

Según contó el actor venezolano en la emisora "Tu 94.9 FM" todo empezó de manera casual en medio de un evento cuando conoció a una persona que meses después le dice que le quería presentar a Daniela.

“Conocí a una persona en un evento tres meses antes. Nos conocimos y un día ella de la nada me dice: ‘Mira, tengo una amiga que te quiero presentar. Sabes, ella está en una etapa como buscando algo’. Me dice, se llama Daniela Ospina. Te soy sincero, no sabía quién era. No sabía nada de su entorno, de su vida. Para mí era como algo muy nuevo”.

Las emotivas fotos de Daniela Ospina en el Día de las Velitas
Gabriel Coronel reveló cómo empezó su historia con Daniela Ospina.

¿Cómo reaccionó Gabriel Coronel cuando le preguntaron por James Rodríguez?

Al parecer, esta persona de la cual no reveló su nombre logró presentarlos y tiempo después fue que Daniela Ospina le reaccionó a una de sus historias.

De la nada, veo en Instagram una reacción de una historia que monte y era Daniela.

El deportista asegura que la reacción de Daniela le pareció curiosa y se la mostró a un amigo con el que estaba, quien le empezó a contar detalles de la vida de la empresaria, como su pasado con James Rodríguez, su hermano David Ospina, entre otros temas.

Justamente estaba jugando golf con un amigo, con Gio, y le digo: ‘Mira esta chama’. Me dice: ‘Ah sí, claro. Daniela Ospina’. Y me cuenta un poco de la historia, no sé qué y me habla de David (Ospina), de no sé qué, y empezamos a hablar

Curiosamente, al actor le preguntaron sobre James Rodríguez y su pasado con Daniela de manera indirecta, a lo que él respondió de manera evasiva centrándose en el hermano de su ahora esposa.

¿Por qué Daniela Ospina y James Rodríguez se separaron?

La modelo antioqueña y el futbolista han mantenido en total reserva las causas de su separación en 2017, sin embargo, la deportista reveló que se trató de diferencias durante su paso por España.

Precisamente, fue hasta hace unos meses cuando Daniela tocó el tema de manera indirecta en donde aseguró que tras intentar de todas las maneras posibles salvar su matrimonio pasado llegó el momento en donde por mutuo acuerdo decidieron terminar en los mejores términos.

“Todo viene de las malas decisiones y de quizás no soportar de lo mismo. Cuando vienen estas situaciones duras y difíciles, si tú como familia o como pareja no estás aferrado y fuerte, va a ser muy complicado

