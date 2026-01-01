Así reaccionó exparticipante de MasterChef al reencontrarse con su caballo tras un año separados

El exparticipante de MasterChef Celebrity y exjugador de la selección Colombia René Higuita, derritió corazones al mostrar su reencuentro con su caballo.

René Higuita derrite corazones al mostrar su conexión con su caballo. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el reencuentro entre René Higuita y su caballo?

En un clip que se hizo viral en redes sociales, se le puede ver llamar a su mascota llamada “Tatuaje” a lo lejos.

El caballo, al escuchar el llamado, empieza a correr sin descanso para encontrarse con su amo.

El animal de color café llega hasta donde está el exfutbolista, quien luego se dispone a alimentarlo mientras afirma que su caballo sí es un ser fiel y que justamente eso es lo que le falta a la humanidad.

El video enterneció a sus seguidores, que no dudaron en resaltar el cuidado que René tiene por sus animales y por la naturaleza.

Varios internautas aseguraron que la felicidad está en los momentos simples, como el encuentro de René con su caballo.

“Un año sin ver a mi caballo, así me recibe”, expresó René Higuita en su publicación.

¿Por qué estaban juntos Maluma y René Higuita?

Hace unos días, Higuita también fue visto junto al cantante Maluma disfrutando de una tarde a caballo en un entorno campestre.

La imagen de ambos compartiendo esta actividad reforzó la idea de que el exarquero mantiene una conexión especial con la vida rural y con los animales.

Higuita transmite la idea de que la grandeza no está únicamente en los logros profesionales, sino también en la capacidad de valorar lo simple.

Su participación en MasterChef Celebrity fue otro escenario donde se reflejó esa esencia.

Aunque fue uno de los primeros eliminados del programa, el tiempo que permaneció en la competencia fue suficiente para ganarse el cariño del público.

Su espontaneidad y carisma lo convirtieron en uno de los personajes más recordados de esa temporada.

Higuita, con su estilo único, recordó que la felicidad puede estar en un gesto tan simple como reencontrarse y alimentar a un caballo.

René Higuita, quien marcó historia con su famoso “escorpión” y con su personalidad irreverente, ahora emociona con gestos que hablan de amor, naturaleza y fidelidad.