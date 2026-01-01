Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó exparticipante de MasterChef al reencontrarse con su caballo tras un año separados

Exparticipante de MasterChef Celebrity sorprendió con un emotivo reencuentro en la naturaleza junto a su fiel caballo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Exparticipante de MasterChef emociona.
Exparticipante de MasterChef emociona al reencontrarse con su caballo. (Foto del premio Canal RCN) (Foto del caballo Freepik)

El exparticipante de MasterChef Celebrity y exjugador de la selección Colombia René Higuita, derritió corazones al mostrar su reencuentro con su caballo.

René Higuita derrite corazones.
René Higuita derrite corazones al mostrar su conexión con su caballo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reencuentro entre René Higuita y su caballo?

En un clip que se hizo viral en redes sociales, se le puede ver llamar a su mascota llamada “Tatuaje” a lo lejos.

El caballo, al escuchar el llamado, empieza a correr sin descanso para encontrarse con su amo.

El animal de color café llega hasta donde está el exfutbolista, quien luego se dispone a alimentarlo mientras afirma que su caballo sí es un ser fiel y que justamente eso es lo que le falta a la humanidad.

El video enterneció a sus seguidores, que no dudaron en resaltar el cuidado que René tiene por sus animales y por la naturaleza.

Varios internautas aseguraron que la felicidad está en los momentos simples, como el encuentro de René con su caballo.

“Un año sin ver a mi caballo, así me recibe”, expresó René Higuita en su publicación.

¿Por qué estaban juntos Maluma y René Higuita?

Hace unos días, Higuita también fue visto junto al cantante Maluma disfrutando de una tarde a caballo en un entorno campestre.

La imagen de ambos compartiendo esta actividad reforzó la idea de que el exarquero mantiene una conexión especial con la vida rural y con los animales.

Artículos relacionados

Higuita transmite la idea de que la grandeza no está únicamente en los logros profesionales, sino también en la capacidad de valorar lo simple.

Su participación en MasterChef Celebrity fue otro escenario donde se reflejó esa esencia.

Aunque fue uno de los primeros eliminados del programa, el tiempo que permaneció en la competencia fue suficiente para ganarse el cariño del público.

Su espontaneidad y carisma lo convirtieron en uno de los personajes más recordados de esa temporada.

Artículos relacionados

Higuita, con su estilo único, recordó que la felicidad puede estar en un gesto tan simple como reencontrarse y alimentar a un caballo.

René Higuita, quien marcó historia con su famoso “escorpión” y con su personalidad irreverente, ahora emociona con gestos que hablan de amor, naturaleza y fidelidad.

René Higuita fue parte del elenco de MasterChef.
René Higuita fue parte del elenco de MasterChef Celebrity 10 años. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura inició el 2026 con un radical cambio de look. La Segura

El radical cambio de look con el que La Segura arrancó el 2026

La Segura comenzó el 2026 con un look rubio, largo y renovado que causó revuelo en redes y marcó un claro mensaje de reinvención.

Claudia Bahamón muestra los outfits más icónicos. Claudia Bahamón

Estos son los mejores outfits de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity que enamoraron a sus fans

Claudia Bahamón impactó en redes sociales al compartir un recuento de sus outfits más icónicos en MasterChef Celebrity.

Karina García no pasó desapercibida en el concierto de Silvestre Dangond. Karina García

Karina García se robó todas las miradas con su baile en concierto de Silvestre Dangond

Karina García cerró el año asistiendo a un concierto de Silvestre Dangond y captó la atención de muchos de los presentes.

Lo más superlike

Ángela Aguilar afirmó que este año le dejó muchas lecciones. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se desahogó y habló del duro año que vivió: “No fue fácil”

Ángela Aguilar hizo una reflexión del año que vivió y reconoció que no fue sencillo afrontar las críticas por su relación con Christian Nodal.

Muere Daddoa, reconocida creadora de contenido surcoreana, Talento internacional

Conmoción por la muerte de joven influenciadora en Corea del Sur: su familia mantuvo la noticia en reserva

P!nk es hospitalizada a horas de terminar el 2025 Talento internacional

P!nk preocupa a sus fans tras ser hospitalizada: “Me enfureceré contra la muerte”

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí