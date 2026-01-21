Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó el esposo de Beba a su participación en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

Esposo de Beba de la Cruz compartió su reacción tras la participación de la influenciadora en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es el esposo de Beba de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios en las diferentes plataformas digitales tras el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Durante la primera semana, se presentaron varios acontecimientos por parte de algunos participantes, quienes han realizado sus respectivas alianzas, estrategias y, también, han presentado algunas diferencias en la competencia.

Además, una de las celebridades que más ha resonado en redes es Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, quien ha generado diversas opiniones

¿Cómo reaccionó el esposo de Beba tras su participación en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Beba no solo ha generado comentarios en las plataformas digitales por algunos de sus polémicos comentarios en la competencia, sino que también, por su vida sentimental.

Esta fue la reacción del esposo de Beba tras su participación en el reality. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Beba está casada con un guapo hombre, quien es empresario en la actualidad, tal como lo muestra en sus redes sociales, en la que también se refleja que es creador de contenido.

Por su parte, algunos navegantes le preguntaron a Andrés Gómez a través de una dinámica de preguntas que hizo en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de ocho mil seguidores, acerca de lo que piensa de la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia y expresó las siguientes palabras:

El internauta le preguntó a Andrés: “¿estás viendo a tu esposa en el reality? ¿qué opinas?”, a lo que el esposo de Beba respondió: “cuando confías en alguien y lo amas, no hay nada que temer. 100% relax”.

¿Cómo ha sido la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia 2026?

Por el momento, varios internautas se han sorprendido con todos los acontecimientos que ha tenido Beba en La casa de los famosos Colombia, en especial por algunos de sus polémicos comentarios.

Esta ha sido la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Beba generó varias reacciones tras las palabras que le hizo a Yuli Ruíz durante el posicionamiento, con quien ha presentado algunas diferencias en la competencia.

Así también, Beba ha demostrado que las estrategias son claves para asegurar su cupo en la casa más famosa del país, en especial, al destacarse por su honestidad y transparencia al momento de compartir sus respectivas opiniones.

