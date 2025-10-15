Así reaccionó Camilo Echeverry al probar curiosos snacks japoneses: “le recordaron su niñez”

Durante su visita a Japón, Camilo Echeverry compartió con sus seguidores cuál fue la experiencia al probar unos snacks previo a su esperado concierto, su reacción generó una ola de comentarios entre los internautas.

¿Por qué Camilo Echeverry está en Japón?

Hace unos días, el artista colombiano reveló en sus redes sociales que se encontraba en el país asiático para dar una serie de conciertos. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue que no estaba con su familia: Evaluna y sus dos hijos.

En su cuenta personal de Instagram, donde suma más de 28 millones de seguidores, compartió un emotivo video caminando por las calles japonesas con un teléfono en mano y un mensaje jugando al turista, mientras aclaraba que tiene el corazón en casa.

Camilo sorprende probando dulces japoneses (Foto: AFP)

De esta manera, dejó claro que extraña estar junto a su familia. Por supuesto sus publicaciones han dejado miles de comentarios y reacciones.

¿Cuál fue la reacción de Camilo al probar snacks japoneses?

El artista, entre los productos que degustó, subrayó la mezcla de sabores que le parecieron innovadores para su gusto y las comparaciones con alimentos; incluso algunos le recordaron su niñez, sobre todo aquellos que aparecían en series de anime.

El cantante empezó probando un onigiri, un bocado refrescante y sabroso que consiste en una merienda rellena de pescado, según lo definió el artista paisa.

Después, se les animó a probar edamames secos, un refrigerio hecho con frijoles de soja inmaduros, cuyas notas gustativas sorprendieron a los asistentes.

La exploración continuó con galletas de arroz Onigiri Senbei, que combinaban texturas fritas con un toque dulce y salado, generando en Camilo la sensación de estar entre una galleta y una sopa.

También probó los caramelos Puccho con mezcla de vegetales, resaltando la dificultad de anticipar el sabor y la originalidad del producto.

El cantante no dejó de lado su predilección por el matcha y degustó un KitKat de este sabor, describiéndolo como un clásico que cumplió sus expectativas.

Además, se animó a probar snacks como los aros de papa Poteco y los bastones de patata Jagarico, asociando algunos sabores con recetas tradicionales colombianas, lo que generó momentos de nostalgia.