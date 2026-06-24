Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Andrea Valdiri tras conocer el embarazo de Karina García y Kris R, ¿qué hizo?

Andrea Valdiri reaccionó al embarazo de Karina García y Kris R tras el anuncio que hizo en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Andrea Valdiri reaccionó al embarazo de Karina García
La inesperada reacción de Andrea Valdiri al embarazo de Karina García (Fotos: Canal RCN)

Karina García se apoderó de las tendencias en Colombia luego de confirmar que está esperando un hijo junto al cantante de trap Kris R.

La noticia llegó después de varios rumores que habían circulado durante las últimas semanas entre sus millones de seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo confirmó Karina García su embarazo con Kris R?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió una serie de fotografías junto al artista en medio la playa.

En las fotos se observa a la pareja junto al mar mientras Karina García mostraba su pancita de embarazo y una imagen de ecografía en la mano.

Artículos relacionados

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y muchos famosos reaccionaron con mensajes de felicitación.

Andrea Valdiri reaccionó al embarazo de Karina García
La inesperada reacción de Andrea Valdiri al embarazo de Karina García (Foto: Canal RCN)

Estas imágenes llegan justo después de que ambos disfrutaran de un viaje familiar junto a los dos hijos de Karina, quienes son fruto de relaciones anteriores de la modelo paisa.

La pareja hizo pública su relación sentimental a comienzos de 2026, aunque según llevan un poco más de año y medio.

Desde entonces, ambos han mostrado varios momentos de su vida juntos a través de redes sociales.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri al embarazo de Karina García?

Entre los comentarios que más llamaron la atención fueron los de Blessd quien comentó diciendo que su hijo, quien acaba de nacer será amigo del hijo de Kris R. para hacer música.

Artículos relacionados

También Westcol dejó un desatinado comentario tras el anucio de embarazo que desató una ola de reacciones.

Andrea Valdiri reaccionó al embarazo de Karina García
La inesperada reacción de Andrea Valdiri al embarazo de Karina García (Foto: Canal RCN)

Además de los comentarios, varios famosos optaron por reaccionar a las emotivas fotografías con un "me gusta".

Entre ellos estuvo el de Andrea Valdiri, Cintia Cossio, Emiro Navarro, Beba, Yailin, Karely Ruíz, Andy Rivera, J Balvin, entre muchas más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Las palabras que Isabella Vargas compartió tras la confirmación del embarazo de Karina García. Karina García

Isabella dedicó estas palabras a Karina García tras anunciar su embarazo; esto le dijo a su mamá

Isabella Vargas reaccionó al embarazo de Karina García con un emotivo mensaje por la llegada del bebé.

El detalle que hizo cambiar de opinión a Karina García sobre el fotógrafo de su embarazo Karina García

Karina García confiesa que no le tenía fe al fotógrafo del anuncio de su embarazo, ¿qué pasó?

Karina García explicó la razón por la que cambió de opinión sobre el trabajo del fotógrafo que inmortalizó su tercer embarazo.

James Rodríguez James Rodríguez

James Rodríguez envió un mensaje a sus compañeros tras el triunfo ante RD Congo: esto dijo

El capitán de la Tricolor sorprendió con unas palabras a sus compañeros de equipo y para los hinchas tras la clasificatoria a la siguiente fase.

Lo más superlike

Abducción alienígena en el partido de Brasil Mundial de fútbol

Los mejores memes que dejó la predicción de una abducción alienígena en el partido de Brasil

Los memes inundaron las redes luego de la supuesta abducción extraterrestre en el Brasil vs. Escocia, pero si hubo un terremoto.

Goyo acertó marcador de colombia contra congo en el mundial 2026 Selección Colombia

Reconocida cantante predijo marcador de Colombia contra Congo en el Mundial 2026; así lo hizo

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación