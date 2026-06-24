Así reaccionó Andrea Valdiri tras conocer el embarazo de Karina García y Kris R, ¿qué hizo?

Karina García se apoderó de las tendencias en Colombia luego de confirmar que está esperando un hijo junto al cantante de trap Kris R.

La noticia llegó después de varios rumores que habían circulado durante las últimas semanas entre sus millones de seguidores.

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¿Cómo confirmó Karina García su embarazo con Kris R?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió una serie de fotografías junto al artista en medio la playa.

En las fotos se observa a la pareja junto al mar mientras Karina García mostraba su pancita de embarazo y una imagen de ecografía en la mano.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y muchos famosos reaccionaron con mensajes de felicitación.

La inesperada reacción de Andrea Valdiri al embarazo de Karina García (Foto: Canal RCN)

Estas imágenes llegan justo después de que ambos disfrutaran de un viaje familiar junto a los dos hijos de Karina, quienes son fruto de relaciones anteriores de la modelo paisa.

La pareja hizo pública su relación sentimental a comienzos de 2026, aunque según llevan un poco más de año y medio.

Desde entonces, ambos han mostrado varios momentos de su vida juntos a través de redes sociales.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri al embarazo de Karina García?

Entre los comentarios que más llamaron la atención fueron los de Blessd quien comentó diciendo que su hijo, quien acaba de nacer será amigo del hijo de Kris R. para hacer música.

También Westcol dejó un desatinado comentario tras el anucio de embarazo que desató una ola de reacciones.

La inesperada reacción de Andrea Valdiri al embarazo de Karina García (Foto: Canal RCN)

Además de los comentarios, varios famosos optaron por reaccionar a las emotivas fotografías con un "me gusta".

Entre ellos estuvo el de Andrea Valdiri, Cintia Cossio, Emiro Navarro, Beba, Yailin, Karely Ruíz, Andy Rivera, J Balvin, entre muchas más.