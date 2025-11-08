Así reaccionaron Karina García y Altafulla tras la muerte de Miguel Uribe

Tras el lamentable fallecimiento del senador y precandidato presidencia Miguel Uribe Turbay este lunes 11 de agosto, varias celebridades se han pronunciado al respecto, entre ellas la influenciadora Karina García y el cantante Altafulla.

¿Cómo se dio a conocer la noticia de la muerte de Miguel Uribe?

En la madrugada del 11 de agosto, a la 1:56 a.m., se confirmó su fallecimiento luego de que el pasado 7 de junio, el precandidato sufriera tres impactos: dos en la cabeza y uno en la pierna.

Desde ese día permaneció internado en la Fundación Santa Fe, donde estuvo hospitalizado durante dos meses, contando con la máxima ayuda de diferentes profesionales que estaban haciendo lo posible para que se salvara.

¿Cómo reaccionaron Karina García y Altafulla tras el fallecimiento de Miguel Uribe?

La creadora de contenido no tardó en reaccionar al respecto por medio de su cuenta de X, donde suma miles de seguidores, donde destacó lo mucho que le duele esta noticia.

"Otro niño que crecerá sin un papá por culpa de la violencia e intolerancia en este país, eso es lo que más me duele soy mamá y sé perfectamente lo importante que es tener un papá presente, mi sentido pésame a la familia de Miguel Uribe, que Dios les de mucha fortaleza", escribió.

Por su parte, el artista, ganador de La casa de los famosos Colombia, decidió usar también sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores, donde agregó la frase: "Hoy Colombia está triste".

¿Qué otros famosos han reaccionado a la muerte de Miguel Uribe?

Esta noticia ha conmocionado al país entero, por lo que, no solo personajes políticos se han pronunciado sobre el tema, sino que diferentes famosos a nivel nacional han dado su punto de vista tras lo sucedido.

Entre ellos celebridades como Luisa Fernanda W, Juanes, Claudia Bahamón, Carlos Vives, Maluma, Carmen Villalobos, Laura Tobón, Yeison Jiménez, entre otros, que han lamentado este suceso, enviado sus condolencias y también han hecho un llamado al respeto, la paz y la justicia.