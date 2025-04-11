Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así quedó el cuerpo de La Segura tras sus recientes procedimientos estéticos

La Segura reveló qué procedimientos estéticos se realizó para mejorar el aspecto de su cuerpo y enseñó el resultado parcial.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Segura sorprendió con su nueva silueta tras someterse a varios procedimientos
La Segura mostró su nueva figura tras varios retoques estéticos: así luce ahora. (Foto Canal RCN).

Natalia Segura, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus cientos de seguidores al anunciar que el gran día había llegado. Durante meses planeó el momento perfecto para someterse a varios procedimientos estéticos con el fin de mejorar el aspecto de su cuerpo, y hace pocas horas mostró el resultado parcial.

¿Qué procedimientos estéticos se realizó La Segura en su cuerpo?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura reveló a los internautas qué procedimientos se había realizado para mejorar su figura.

La Segura cuenta detalles de su procedimiento estético y por qué no les contó a sus fans la fecha en la que se lo hizo.
La Segura cuenta detalles de su procedimiento estético y por qué no contó la fecha en la que se lo hizo.

Según comentó en el audiovisual, uno de los principales motivos por lo que ingresó al qu1róf4no fue el mejorar el aspecto de su abdomen, por lo que se sometió a una lip0lipectomia para eliminar piel sobrante y mejorar la silueta de su abdomen, además de mejorar el aspecto de su ombligo y amarrar algunos músculos.

"A mí me amarraron los músculos, me hicieron lip0lipectomia. Parezco una capibara, estoy gitanísima, esto se siente tieso, extendido, tengo una cicatriz y un ombligo nuevo que ni te cuento"

La Segura aclaró también que la razón por la que se ha mostrado usando pañales en sus codos se debe a que en esa zona tiene los puntos por donde se facilita el drenaje.

¿Cómo luce actualmente La Segura tras sus procedimientos estéticos?

Vale la pena destacar que no han pasado muchos días desde que La Segura ingresó al qu1róf4ano, por lo que los resultados finales están lejos de verse, pues tiene que pasar por todo un proceso de recuperación en donde su cuerpo se irá adaptando poco a poco hasta llegar al resultado final.

La Segura ya se tuneó
La Segura ya se realizó cambios físicos/Canal RCN

Por lo pronto La Segura enseñó cómo luce su abdomen en la actualidad en donde se observó la hinchazón que hay en la zona, además de los moretones que le han dejado algunas de las drenaciones y el mismo procedimiento estético.

Por lo pronto, La Segura se ha mostrado encantada con todo su procedimiento y ha mantenido a sus seguidores al tanto de su proceso de recuperación.

