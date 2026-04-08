Así luce Sara Corrales en la recta final de su embarazo: foto llamó la atención

La actriz colombiana Sara Corrales volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una fotografía de la etapa final de su embarazo, imagen que no pasó desapercibida entre sus seguidores y generó todo tipo de reacciones.

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¿Cómo luce Sara Corrales en la recta final de su embarazo?

Durante la mañana del pasado martes 7 de abril, Sara Corrales sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una llamativa fotografía en la que aparece posando con su enorme pancita de embarazo junto a su esposo Damián Pasquini, en plena recta final de su embarazo.

Sara Corrales reveló que su bebé está próxima a nacer / (Foto de AFP y Freepik)

En la imagen compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede apreciar a la también modelo presumiendo su pancita. Asimismo, la actriz se mostró orgullosa de su figura y sobre todo de su proceso durante esta emotiva etapa de su vida, en la que se encuentra creando vida dentro de ella.

“Sintiéndome hermosa, orgullosa de mi cuerpo, de la vida que estoy creando y de las decisiones que tomé para estar donde estoy ahora. Porque este proceso no solo me está transformando por dentro, también me ha enseñado a mirarme con más amor, más fuerza y más seguridad que nunca”, mencionó.

La publicación rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenarla de mensajes y buenos deseos en esta etapa tan especial de su vida.

¿Cuándo nacerá la hija de Sara Corrales?

Internautas se han mostrado a la expectativa de saber en qué país nacerá la primera hija de Sara Corrales, pues ambos son de diferentes nacionalidades: por un lado, la actriz es colombiana, mientras que su esposo es argentino.

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Sin embargo, esto ya estaría resuelto por parte de la pareja, pues aunque son de diferentes países, ambos residen en México, lugar en el que nacerá su bebé. Ambos contarán con el apoyo de familiares cercanos.