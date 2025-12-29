Así luce la lujosa propiedad de Cristiano Ronaldo en el Mar Rojo ¡Solo se ingresa en barco!

Cristiano Ronaldo sorprendió al convertirse en los primeros propietarios de dos exclusivas villas ubicadas en Nujuma, un complejo residencial de ultra lujo en pleno Mar Rojo y dentro del ambicioso plan turístico que impulsa Arabia Saudita.

Se trata de un destino pensado para quienes buscan aislamiento, confort absoluto y una experiencia ligada a la naturaleza, ya que el acceso solo es posible mediante embarcaciones privadas o hidroaviones, lo que convierte cada llegada en una experiencia exclusiva.

¿Por qué este destino se convirtió en el refugio perfecto para Cristiano y Georgina?

Rodeadas de playas vírgenes, aguas cristalinas y paisajes casi intactos, las villas fueron concebidas como un santuario familiar, la pareja habría encontrado en este entorno un equilibrio entre lujo, descanso y desconexión, una prioridad para quienes viven permanentemente expuestos al escrutinio público.

Las dos propiedades adquiridas forman parte de una colección muy limitada de residencias privadas en toda la isla, una de ellas cuenta con tres habitaciones, pensada para estancias prolongadas con hijos y familiares, mientras que la otra, con dos dormitorios.

Artículos relacionados Talento internacional Isabella Ladera aumentó rumores de embarazo tras románticos videos con su pareja Hugo

¿Qué hace únicas a estas propiedades de Cristiano Ronaldo?

La exclusividad no solo está en la ubicación o el acceso restringido, sino también en el concepto bajo el que se desarrolló el proyecto, todo el complejo funciona con energía renovable y tiene como meta generar un impacto positivo en los ecosistemas locales durante las próximas décadas.

Así es el nuevo refugio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. /AFP: MICHAEL BUHOLZER

Esta visión convierte a la propiedad en algo más que un símbolo de estatus, se trata de una tendencia cada vez más fuerte entre figuras de alto perfil.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri mostró su regalo de Navidad y el precio sorprendió a todos: más de $15 millones

¿Cuánto cuesta vivir en uno de los complejos más exclusivos del mundo?

Aunque no se ha revelado un precio fijo, sí está claro es que se trata de una de las zonas residenciales más costosas y selectas del mercado, el proyecto ha despertado el interés de inversionistas, celebridades y viajeros de alto poder adquisitivo que buscan algo más que hospedaje de lujo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se convirtieron en los primeros propietarios de villas en Nujuma. (AFP: Kenzo TRIBOUILLARD)

Con esta adquisición, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no solo suman una joya inmobiliaria a su portafolio, sino que reafirman su apuesta por espacios que combinan privacidad absoluta, exclusividad y una nueva forma de entender el lujo.