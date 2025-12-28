Isabella Ladera aumentó rumores de embarazo tras románticos videos con su pareja Hugo

Isabella Ladera volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una serie de videos junto a su novio Hugo, dejando ver lo enamorada que se encuentra y alimentando aún más los rumores sobre un posible embarazo que han circulado en las últimas semanas.

A través de la famosa dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la influencer venezolana respondió a sus seguidores con total naturalidad, pero hubo una escena que llamó particularmente la atención de sus fanáticos, quienes aseguran que con eso, la pareja habría aumentado los rumores de embarazo.

Isabella Ladera sería mamá por segunda vez, esta vez, con Hugo/ AFP: Jason Koerner

Isabella Ladera aumentó las dudas de embarazo tras románticos videos con su pareja Hugo

La supuesta pista clave surgió cuando le preguntaron a la venezolana por su pareja y por qué estaba haciendo en ese momento. Isabella no dudó en mostrar la escena: ambos disfrutando de un plan tranquilo y romántico en casa, donde se veían acostados, disfrutando de un plan "arrunchis".

"Tamos en estas", expresó la creadora de contenido mientras grababa el momento de complicidad con Hugo, quien le demostraba su cariño con tiernas muestras de afecto.

Las imágenes no solo dejaron ver la química y conexión que existe entre la pareja, sino que avivaron aún más los rumores de un posible embarazo. Muchos seguidores interpretaron el plan de "reposo" que mostró Isabella como una señal, sugiriendo que podría estar relacionado con el cansancio característico de las primeras etapas de gestación.

Isabella Ladera presumió lo enamorada que está de su novio Hugo

Posteriormente, otra seguidora quiso saber cuál era su perfume favorito de hombre, y la respuesta de Isabella no se hizo esperar: el de Hugo. Con un gesto que evidencia lo enamorada que está y lo estable que está su relación. Razón para creer con mayor intensidad que sí podrían tener planes de agrandar la familia.

Vale aclarar que, hasta el momento, ni Isabella ni Hugo han confirmado o desmentido los rumores. La pareja ha optado por mantener cierta privacidad sobre el tema, mientras continúan compartiendo fragmentos de su vida juntos con sus millones de seguidores.

Lo que sí está claro es que Isabella Ladera vive un momento de plenitud en su relación y no tiene problema en demostrarlo públicamente, para alegría de sus fans que celebran verla tan feliz.