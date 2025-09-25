Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así luce ahora Yana Karpova tras su más reciente cambio de look | VIDEO

Yana Karpova volvió a acaparar miradas al revelar su más reciente cambio de look con el que complementó sus retoques estéticos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así se ve Yana Karpova tras renovar por completo su estilo
Así sorprendió Yana Karpova con su radical transformación de imagen. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido rusa Yana Karpova continúa acaparando las miradas en redes sociales tras continúan con la renovación de su imagen personal. La joven influenciadora, quien actualmente disfruta de las mieles del amor con Marlon Solórzano, enseñó emocionada su más reciente cambio de look.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cambio de look que Yana Karpova se hizo recientemente?

En la noche del pasado miércoles 24 de septiembre Yana Karpova sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram un par de videos en los que presumió el resultado de su más reciente transformación de imagen.

Yana Karpova sorprendió con anuncio sobre su físico
Yana Karpova viene haciéndose varios cambios estéticos. (Foto Canal RCN)

Y es que, desde hace varios meses, la actual novia de Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha venido sometiéndose a diversos retoques estéticos y cambios en su cuerpo con el fin de lograr una renovación completa de su aspecto físico.

Artículos relacionados

En las imágenes compartidas por medio de sus redes sociales, Yana Karpova enseñó un antes y un después de su cabello. Y es que aunque continúa conservando su característico tono rubio, la influenciadora quiso regresar a las extensiones con el fin de lograr un largo más llamativo.

“Bueno, ese es mi pelito antes y ahora les voy a mostrar el después ¡Me encanta este cambio!”

¿Qué otros procedimientos se ha realizado Yana Karpova?

Vale la pena destacar que este nuevo cambio de cabello se une a los reciente procedimientos que Yana Karpova se ha realizado en las últimas semanas, pues anteriormente se sometió a una lipo para moldear mejor su figura al eliminar el exceso de grasa localizada y así mismo remodelar el contorno corporal, especialmente en áreas como el abdomen.

Yana Karpova.
Este es el procedimiento estético que se hizo Yana Karpova. Foto | Canal RCN.

“Estoy muy contenta con este cuerpo divino que tengo, me siento muy feliz y me estoy cuidando mucho”, expresó Yana en aquella ocasión.

Adicional a esto, Karpova también se sometió a un procedimiento en el rostro para mejorar el aspecto de su nariz y así lograr una mejor armonía facial.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de Karol G comparte en redes sociales su proceso de recuperación luego de una cirugía estética. Karol G

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, comparte detalles de su intervención estética: ¿qué se hizo?

Veronica Giraldo, hermana de Karol G, se sometió a una intervención estética. Los resultados causan revuelo.

Shakira inaugura escuela en Catatumbo Shakira

Shakira inaugura escuela en Catatumbo: “Hemos demostrado que la educación trae esperanza”

Shakira, junto a su Fundación Pies Descalzos, inauguró una escuela en el Catatumbo para ofrecer educación a jóvenes de la región.

Yina Calderón lanza indirecta a Andrea Valdiri. Yina Calderón

Yina Calderón le envía mensaje a Andrea Valdiri por su enfrentamiento: “Yo no me confiaría tanto”

Yina Calderón le manda indirecta a Andrea Valdiri a través de una historia en Instagram por su encuentro de boxeo.

Lo más superlike

Camilo Cifuentes compartió foto por primera vez Influencers

Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima, sorprendió a sus seguidores con una foto suya al mostrar regalo le dio Dayro Moreno.

Camilo causa revuelo en redes al revelar que tiene cuadros hechos con placenta. Camilo

Camilo revela el recuerdo que tiene del día del nacimiento de sus hijas: ¿de qué se trata?

Siete delantales negros en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Estas celebridades quedaron en riesgo de eliminación

Yaya Muñoz Salud

¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier