Así luce ahora Yana Karpova tras su más reciente cambio de look | VIDEO

La creadora de contenido rusa Yana Karpova continúa acaparando las miradas en redes sociales tras continúan con la renovación de su imagen personal. La joven influenciadora, quien actualmente disfruta de las mieles del amor con Marlon Solórzano, enseñó emocionada su más reciente cambio de look.

¿Cuál fue el cambio de look que Yana Karpova se hizo recientemente?

En la noche del pasado miércoles 24 de septiembre Yana Karpova sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram un par de videos en los que presumió el resultado de su más reciente transformación de imagen.

Yana Karpova viene haciéndose varios cambios estéticos. (Foto Canal RCN)

Y es que, desde hace varios meses, la actual novia de Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha venido sometiéndose a diversos retoques estéticos y cambios en su cuerpo con el fin de lograr una renovación completa de su aspecto físico.

En las imágenes compartidas por medio de sus redes sociales, Yana Karpova enseñó un antes y un después de su cabello. Y es que aunque continúa conservando su característico tono rubio, la influenciadora quiso regresar a las extensiones con el fin de lograr un largo más llamativo.

“Bueno, ese es mi pelito antes y ahora les voy a mostrar el después ¡Me encanta este cambio!”

¿Qué otros procedimientos se ha realizado Yana Karpova?

Vale la pena destacar que este nuevo cambio de cabello se une a los reciente procedimientos que Yana Karpova se ha realizado en las últimas semanas, pues anteriormente se sometió a una lipo para moldear mejor su figura al eliminar el exceso de grasa localizada y así mismo remodelar el contorno corporal, especialmente en áreas como el abdomen.

Este es el procedimiento estético que se hizo Yana Karpova. Foto | Canal RCN.

“Estoy muy contenta con este cuerpo divino que tengo, me siento muy feliz y me estoy cuidando mucho”, expresó Yana en aquella ocasión.

Adicional a esto, Karpova también se sometió a un procedimiento en el rostro para mejorar el aspecto de su nariz y así lograr una mejor armonía facial.