Así le respondió Ornella Sierra a internauta que la llamó "corroncha"

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra, rompió el silencio en redes sociales ante despectivo comentario de internauta sobre su acento costeño.

¿Cuál fue el comentario que recibió Ornella Sierra sobre su acento costeño?

La influenciadora abrió un espacio de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para que sus seguidores le indagaran sobre cualquier aspecto de su vida privada.

Precisamente, en medio de esta dinámica, un internauta le hizo una crítica a la creadora de contenido sobre su acento: "Te falta neutralizar el acento. Se escucha muy corroncho.

Ante esta dura crítica, Ornella Sierra contestó de manera directa lo que sentía y pensaba.

Me tienen harta con el cuento que los costeños tenemos que neutralizar el acento, yo no voy a neutralizar nada.

Ornella Sierra respondió a internauta que criticó su acento. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Ornella Sierra ante comentario sobre su acento costeño?

La creadora de contenido fue directa al responder al internauta que tiempo atrás sí sentía que debía neutralizar su acento si quería ser presentadora, sin embargo, con el pasar del tiempo se dio cuenta que no era del todo cierto.

Para ser presentadora de entretenimiento no necesariamente tienes que neutralizar tu acento.

Además, la influenciadora aprovechó dicho comentario para defender su tierra y por ende su cultura.

El acento costeño no es corroncho, algo de tu cultura jamás lo será.

Ornella Sierra también fue sincera al asegurar que llegó a pensar que nunca podría conseguir trabajo en un medio de comunicación si no aprendía a neutralizar su acento.

Cuando yo empecé a estudiar caí en ese error y yo creía que como hablaba súper corroncho y nunca iba a encontrar trabajar.

Ornella Sierra reveló si su acento costeño le ha cerrado las puertas como presentadora

Ornella Sierra en su respuesta contó que logró desmitificar el tema de su acento cuando empezó a darse cuenta que a las personas que la contrataban les gustaba que ella hablara y actuara de manera natural.

La influenciadora aseguró que muchas veces le pasó que intentó neutralizar su acento y la persona que la contrató le pedía que hablara con su acento costeño, algo que ella asegura es su diferencial.

Si a mí me contratan para x proyecto no es por ser la mejor presentadora, es por mi autenticidad y esencia.