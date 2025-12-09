Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así le respondió Ornella Sierra a internauta que la llamó "corroncha"

"Me tienen harta": Ornella Sierra no se quedó callada ante despectivo comentario de un internauta sobre su acento costeño.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Ornella Sierra respondió a internauta que la criticó
Ornella Sierra no se quedó callada ante crítica de internauta. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra, rompió el silencio en redes sociales ante despectivo comentario de internauta sobre su acento costeño.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el comentario que recibió Ornella Sierra sobre su acento costeño?

La influenciadora abrió un espacio de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para que sus seguidores le indagaran sobre cualquier aspecto de su vida privada.

Precisamente, en medio de esta dinámica, un internauta le hizo una crítica a la creadora de contenido sobre su acento: "Te falta neutralizar el acento. Se escucha muy corroncho.

Ante esta dura crítica, Ornella Sierra contestó de manera directa lo que sentía y pensaba.

Me tienen harta con el cuento que los costeños tenemos que neutralizar el acento, yo no voy a neutralizar nada.

Ornella Sierra en La casa de los famosos Colombia 2024.
Ornella Sierra respondió a internauta que criticó su acento. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Ornella Sierra ante comentario sobre su acento costeño?

La creadora de contenido fue directa al responder al internauta que tiempo atrás sí sentía que debía neutralizar su acento si quería ser presentadora, sin embargo, con el pasar del tiempo se dio cuenta que no era del todo cierto.

Para ser presentadora de entretenimiento no necesariamente tienes que neutralizar tu acento.

Además, la influenciadora aprovechó dicho comentario para defender su tierra y por ende su cultura.

El acento costeño no es corroncho, algo de tu cultura jamás lo será.

Ornella Sierra también fue sincera al asegurar que llegó a pensar que nunca podría conseguir trabajo en un medio de comunicación si no aprendía a neutralizar su acento.

Cuando yo empecé a estudiar caí en ese error y yo creía que como hablaba súper corroncho y nunca iba a encontrar trabajar.

Artículos relacionados

Ornella Sierra reveló si su acento costeño le ha cerrado las puertas como presentadora

Ornella Sierra en su respuesta contó que logró desmitificar el tema de su acento cuando empezó a darse cuenta que a las personas que la contrataban les gustaba que ella hablara y actuara de manera natural.

La influenciadora aseguró que muchas veces le pasó que intentó neutralizar su acento y la persona que la contrató le pedía que hablara con su acento costeño, algo que ella asegura es su diferencial.

Si a mí me contratan para x proyecto no es por ser la mejor presentadora, es por mi autenticidad y esencia.

Así luce ahora Ornella Sierra tras someterse a un nuevo procedimiento estético
Ornella Sierra se defendió ante despectivo comentario. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez Yeferson Cossio

Yeferson Cossio habló sobre supuesta crisis con su novia: "Voy a hacer mi vida y ella la de ella"

El influenciador Yeferson Cossio se pronunció luego de que lo cuestionaran sobre su relación con Carolina Gómez.

Elizabeth Loaiza sobre su hija tras video de Isabella Ladera y Beele Elizabeth Loaiza

¿Elizabeth Loaiza planea un tercer embarazo? Así respondió en redes sociales

Elizabeth Loaiza sorprendió al confesar que planea ser madre nuevamente, aunque condiciona la decisión a un contrato laboral clave en su vida.

Yana Karpova habría reaccionado a nueva relación de Cris Valencia Talento nacional

Yana Karpova habría reaccionado a nueva relación de Cris Valencia, ¿qué dijo?

Yana Karpova dejó sorpresivo mensaje luego que saliera a la luz la nueva relación de su expareja, Cris Valencia con una DJ.

Lo más superlike

Matcha: beneficios sí, pero cuidado con estos efectos Salud y Belleza

Té de matcha: conoce sus efectos adversos y por qué no siempre es recomendable consumirlo

¡Conoce el té de matcha! Descubre sus beneficios, origen y posibles efectos adversos antes de incorporarlo a tu rutina. Lee más acá

Patty Grisales, Valentina Taguado, Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

A Patty Grisales no le importó y dejó ver si es team Valentina o Alejandra en MasterChef Celebrity

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani Moda

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani que cambia el rumbo de su legado

Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad