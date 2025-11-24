Así habría reaccionado Aida Victoria Merlano al reciente video de su ex Juan David Tejada
Aida Victoria Merlano habría reaccionado al reciente video de su ex, Juan David Tejada, visiblemente despechado.
Hace pocas horas se volvió viral un video de Juan David Tejada, mejor conocido en redes sociales como ‘El agropecuario’, visiblemente despechado y afectado por su ruptura amorosa con Aida Victoria Merlano, y al parecer, según la opinión de varios internautas, la creadora de contenido ya habría reaccionado a él.
¿Cuál es le video en el que aseguran que Juan David Tejada está despechado?
En redes sociales se viralizó un corto audiovisual en el que se ve a Juan David Tejada bebiendo en la que parece ser la sala de su casa, mientras canta una canción de despecho en la que expresa su dolor por el fin de su relación.
“Que te perdone Dios, yo no voy a poder. Mataste la ilusión de este pobre corazón”, se escucha cantar al hombre mientras levanta una copa de licor.
El video fue relacionado con su reciente ruptura con su expareja y madre de su hijo Aida Victoria Merlano, pues desde que se confirmó la polémica ruptura, el hombre ha lanzado diversas indirectas a la joven influenciadora.
¿Aida Victoria Merlano reaccionó al reciente video viral de Juan David Tejada?
Ahora bien, durante la tarde de este lunes 24 de septiembre, Aida Victoria Merlano reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado video que muchos tomaron como una respuesta directa al video de Juan David Tejada despechado.
Pues en el corto audiovisual compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano expresó su desconcierto con una peculiar frase que muchos relacionaron con su expareja sentimental.
Y es que, sin dar muchos detalles al respecto, la creadora de contenido comentó que no sabía el karma que estaba pagando al vivir las experiencias por las que estaba atravesando en la actualidad.
“Ay, ¿será que yo en otra vida acabé con un sacerdote y al otro lo correteé a punta de mach3t3? ¡Qué karma!”