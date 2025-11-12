Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue recibida Karina García en Colombia tras regresar de República Dominicana con su hija Isa Flow

Karina García regresó a Colombia tras sus compromisos en República Dominicana y fue recibida con música y globos por sus fans.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García es recibida por sus seguidores en el aeropuerto.
Karina García es recibida en el aeropuerto con música y regalos. (Foto Canal RCN)

Karina García, creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a pisar suelo colombiano después de cumplir compromisos laborales en República Dominicana.

Karina García regresó a Colombia.
Karina García regresó a Colombia tras su viaje internacional a República Dominicana. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue recibida Karina García en el aeropuerto de Colombia en su llegada desde República Dominicana?

Su llegada no pasó desapercibida: un grupo de seguidores la esperaba con música, globos, regalos y una pancarta que la proclamaba como “Reina”.

El recibimiento fue tan cálido que la emoción se reflejó en cada gesto de la influencer, quien no dudó en compartir la felicidad junto a su hija Isa Flow.

Karina, rodeada de abrazos y sonrisas, se dejó llevar por el ritmo de la papayera y comenzó a bailar con entusiasmo, contagiando a todos con su energía.

Isa, orgullosa de su madre, grabó y difundió el instante en redes sociales, donde rápidamente se viralizó, reafirmando el cariño que el público mantiene hacia la creadora.

¿Karina García ganó más visibilidad desde su paso por La casa de los famosos Colombia?

La historia de Karina García en La casa de los famosos Colombia marcó un antes y un después en su carrera en el mundo del entretenimiento.

Su espontaneidad y carisma la convirtieron en una de las participantes más recordadas de la segunda temporada.

Aunque no llegó a la final, su presencia dejó huella y le abrió nuevas oportunidades en el mundo digital.

Su participación también estuvo acompañada de momentos personales que captaron la atención de los seguidores, como su relación con el cantante Altafulla, también exparticipante del programa.

La relación entre Karina García y Altafulla fue seguida de cerca por los fanáticos del reality, quienes vieron cómo ambos compartían momentos de complicidad dentro y fuera de la casa.

Sin embargo, con el paso del tiempo las diferencias personales y los proyectos individuales comenzaron a marcar distancia.

La creadora de contenido decidió enfocarse en su carrera digital, mientras que el cantante priorizó su camino en la música.

Esa falta de sincronía en sus objetivos terminó por poner fin a la historia que alguna vez despertó ilusión entre sus seguidores.

Karina García regresó a Colombia con una energía renovada y con la certeza de que su comunidad sigue respaldándola en cada paso.

Su bienvenida en el aeropuerto es la prueba de que continúa conquistando corazones, consolidándola como una de las figuras más queridas del entretenimiento digital en el país.

Karina García mantiene una comunidad digital con millones de seguidores.
Karina García mantiene una comunidad digital con más de 5 millones de seguidores. (Foto Canal RCN)
