Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue la reacción de ‘La Suprema’ tras el regreso de Blessd con otra de sus ex

‘La Suprema’ apareció en redes sociales tras la noticia de que Blessd volvió con su exnovia, Manuela y esta habría sido su reacción.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La reacción de ‘La Suprema’ al regreso de Blessd con la exnovia

Recientemente, el mundo del entretenimiento colombiano está revolucionado tras otras de las noticias de los famosos, pues Blessd, uno de los cantantes de reguetón más populares del momento, presumió que una vez más, volvió con una de sus ex, lo que generó revuelo en las redes sociales y tiene a más de uno hablando.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó ‘La Suprema’ al ver a Blessd con Manuela?

Nicole Rivera, más conocida en redes sociales como ‘La Suprema’, es una de las exnovias de Stiven Mesa Londoño, el famoso ‘Blessd’, quien hace poco presumió que volvió con su exnovia Manuela, pues esto generó bastante controversia en internet, ya que no hace mucho él había publicado un post estando junto a Nicole, sin embargo, ahora le deja saber al mundo que está con otras de sus exparejas.

Ante esta noticia, ‘La Suprema’ reaccionó como si nada y apareció en sus redes sociales siendo ella misma, publicando historias cantando y estando en lo suyo, hecho que muchos de sus seguidores aplaudieron, porque dicen que ella “es una reina” y que no se pierde de nada al no estar con el cantante paisa.

¿Cómo presumió Blessd que volvió con su exnovia, Manuela?

Hace dos días, Blessd publicó dos fotos en su cuenta oficial de Instagram y en el copy puso emojis con el arroba de Manuela, en las imágenes, se ven muy felices los dos mientras están en un lugar donde hay videojuegos y otras actividades de entretenimiento. Por su lado, Manuela no se quedó atrás y también hizo su respectiva publicación junto a Stiven, en donde a través de varias fotos en diferentes momentos juntos, muestra lo supuestamente felices que están y ella, por su lado, escribió: “lo sabes todo”.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de los usuarios de redes sociales con el regreso de Blessd y Manuela?

Ante la publicación de Blessd junto a Manuela, el cantante de música urbana recibió cientos de comentarios, de hecho, tuvo que limitarlos en su publicación, ya que muchos usuarios de redes sociales reaccionaron con asombro, diciendo que quedaron “mínimo, común, múltiplo”, asimismo, el paisa recibió mensajes en los que comparan a Nicole con Manuela y otros comentarios en el que lo critican por “ser el típico hombre”.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela Gómez muestra con orgullo su cambio físico Manuela Gómez

Manuela Gómez presumió su cuerpazo tras bajar de peso: “logré una meta más”

Manuela Gómez presumió el gran cambio físico que tiene tras perder peso, pero dijo que a veces se seguía viendo diferente por sus complejos.

Altafulla sorprendió a Karina García con lujoso regalo tras su reencuentro Karina García

Altafulla sorprendió a Karina García con lujoso regalo tras su reencuentro

El ganador de La casa de los famosos Colombia "se fajó" con su detalle y la paisa no tardó en reaccionar.

Blessd volvió con su exnovia y así presumieron su regreso Blessd

Blessd volvió con su exnovia y así presumieron su regreso

La pareja del cantante compartió unas fotos muy románticas junto a él y desató reacciones.

Lo más superlike

Poncho Herrera, ex RBD pediría la paz para Maite y Anahí RBD

Poncho Herrera, ex RBD manda indirecta para que Maite y Anahí se reconcilien

Poncho Herrera, exintegrante de RBD, habría lanzado pulla para que Maite Perroni y Anahí se reconcilien tras meses de no versen juntas.

Fallece el apneista colombiano Cristian Castaño Villa, quien es recordado por imponer 28 récords nacionales. Talento nacional

Muere el apneista colombiano Cristian Castaño: ¿Cuántos récords batió y por qué es recordado?

Blessd, cantante colombiano en casa Spotify Blessd

Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?