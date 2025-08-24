Recientemente, el mundo del entretenimiento colombiano está revolucionado tras otras de las noticias de los famosos, pues Blessd, uno de los cantantes de reguetón más populares del momento, presumió que una vez más, volvió con una de sus ex, lo que generó revuelo en las redes sociales y tiene a más de uno hablando.

¿Cómo reaccionó ‘La Suprema’ al ver a Blessd con Manuela?

Nicole Rivera, más conocida en redes sociales como ‘La Suprema’, es una de las exnovias de Stiven Mesa Londoño, el famoso ‘Blessd’, quien hace poco presumió que volvió con su exnovia Manuela, pues esto generó bastante controversia en internet, ya que no hace mucho él había publicado un post estando junto a Nicole, sin embargo, ahora le deja saber al mundo que está con otras de sus exparejas.

Ante esta noticia, ‘La Suprema’ reaccionó como si nada y apareció en sus redes sociales siendo ella misma, publicando historias cantando y estando en lo suyo, hecho que muchos de sus seguidores aplaudieron, porque dicen que ella “es una reina” y que no se pierde de nada al no estar con el cantante paisa.

¿Cómo presumió Blessd que volvió con su exnovia, Manuela?

Hace dos días, Blessd publicó dos fotos en su cuenta oficial de Instagram y en el copy puso emojis con el arroba de Manuela, en las imágenes, se ven muy felices los dos mientras están en un lugar donde hay videojuegos y otras actividades de entretenimiento. Por su lado, Manuela no se quedó atrás y también hizo su respectiva publicación junto a Stiven, en donde a través de varias fotos en diferentes momentos juntos, muestra lo supuestamente felices que están y ella, por su lado, escribió: “lo sabes todo”.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios de redes sociales con el regreso de Blessd y Manuela?

Ante la publicación de Blessd junto a Manuela, el cantante de música urbana recibió cientos de comentarios, de hecho, tuvo que limitarlos en su publicación, ya que muchos usuarios de redes sociales reaccionaron con asombro, diciendo que quedaron “mínimo, común, múltiplo”, asimismo, el paisa recibió mensajes en los que comparan a Nicole con Manuela y otros comentarios en el que lo critican por “ser el típico hombre”.