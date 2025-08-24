Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez presumió su cuerpazo tras bajar de peso: “logré una meta más”

Manuela Gómez presumió el gran cambio físico que tiene tras perder peso, pero dijo que a veces se seguía viendo diferente por sus complejos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez muestra con orgullo su cambio físico

En los últimos meses, Manuela Gómez Franco, recordada por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y ‘Survivor, la isla de los famosos 2023’, sorprendió a los usuarios en internet tras lucir su gran cambio físico, pues bajó de peso y ahora, con mucho orgullo lo presume, diciendo que cumplió una meta más, sin embargo, la empresaria dejó claro que a veces no se ve bien en el espejo.

Artículos relacionados

¿Cómo Manuela Gómez presumió su cuerpazo en redes sociales?

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Manuela Gómez Franco reveló que logró una meta más al estar flaca y aunque dijo que se sentía con orgullo y presumió el cuerpazo que tiene, además, ha publicado varias fotos en sus redes sociales, donde luce muy distinta, mucho más segura y cómoda con el cambio que tuvo, aun así, mencionó que no siempre se ve tan bien en frente al espejo, pero dejó claro que ya es un problema que ella tiene con respecto a cómo ve su apariencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Manuela Gómez Franco al revelar que a veces no se ve delgada?

Mencionado anteriormente, Manuela Gómez reveló que se siente orgullosa al lograr estar flaca, sin embargo, en el mismo video dejó claro que a veces “se veía gord4”, “veía gord0s sus brazos”, pero reconoce que logró llegar a los 60 kilos de peso y aunque a veces sus conocidos le dicen que está bien, ella le cuesta verse diferente, pero sabe que es “un problema”, con ella misma. Finalmente, la empresaria reconoció que tuvo un gran cambio y lo presumió con mucho entusiasmo, dejando en evidencia que logró reducir tallas tanto de espalda, brazos y otras partes de su figura.

 

¿Cómo logró Manuela Gómez Franco bajar de peso?

Hace más de dos meses en los que Manuela Gómez Franco sorprendió con su cambio físico, la empresaria confesó que cambió su estilo de vida, mejorando sus hábitos en cuanto alimentación, pues ella ya harpía recurrido a intervenciones estéticas, pero ahora complementa esa ayuda con otros procedimientos que le ayudaron a bajar de peso, pues antes pesaba 80 kilos y como dijo en su última historia, está sobre los 60.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La reacción de ‘La Suprema’ al regreso de Blessd con la exnovia Blessd

Así fue la reacción de ‘La Suprema’ tras el regreso de Blessd con otra de sus ex

‘La Suprema’ apareció en redes sociales tras la noticia de que Blessd volvió con su exnovia, Manuela y esta habría sido su reacción.

Altafulla sorprendió a Karina García con lujoso regalo tras su reencuentro Karina García

Altafulla sorprendió a Karina García con lujoso regalo tras su reencuentro

El ganador de La casa de los famosos Colombia "se fajó" con su detalle y la paisa no tardó en reaccionar.

Blessd volvió con su exnovia y así presumieron su regreso Blessd

Blessd volvió con su exnovia y así presumieron su regreso

La pareja del cantante compartió unas fotos muy románticas junto a él y desató reacciones.

Lo más superlike

Poncho Herrera, ex RBD pediría la paz para Maite y Anahí RBD

Poncho Herrera, ex RBD manda indirecta para que Maite y Anahí se reconcilien

Poncho Herrera, exintegrante de RBD, habría lanzado pulla para que Maite Perroni y Anahí se reconcilien tras meses de no versen juntas.

Fallece el apneista colombiano Cristian Castaño Villa, quien es recordado por imponer 28 récords nacionales. Talento nacional

Muere el apneista colombiano Cristian Castaño: ¿Cuántos récords batió y por qué es recordado?

Blessd, cantante colombiano en casa Spotify Blessd

Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?