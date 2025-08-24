Manuela Gómez muestra con orgullo su cambio físico

En los últimos meses, Manuela Gómez Franco, recordada por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y ‘Survivor, la isla de los famosos 2023’, sorprendió a los usuarios en internet tras lucir su gran cambio físico, pues bajó de peso y ahora, con mucho orgullo lo presume, diciendo que cumplió una meta más, sin embargo, la empresaria dejó claro que a veces no se ve bien en el espejo.

¿Cómo Manuela Gómez presumió su cuerpazo en redes sociales?

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Manuela Gómez Franco reveló que logró una meta más al estar flaca y aunque dijo que se sentía con orgullo y presumió el cuerpazo que tiene, además, ha publicado varias fotos en sus redes sociales, donde luce muy distinta, mucho más segura y cómoda con el cambio que tuvo, aun así, mencionó que no siempre se ve tan bien en frente al espejo, pero dejó claro que ya es un problema que ella tiene con respecto a cómo ve su apariencia.

¿Qué dijo Manuela Gómez Franco al revelar que a veces no se ve delgada?

Mencionado anteriormente, Manuela Gómez reveló que se siente orgullosa al lograr estar flaca, sin embargo, en el mismo video dejó claro que a veces “se veía gord4”, “veía gord0s sus brazos”, pero reconoce que logró llegar a los 60 kilos de peso y aunque a veces sus conocidos le dicen que está bien, ella le cuesta verse diferente, pero sabe que es “un problema”, con ella misma. Finalmente, la empresaria reconoció que tuvo un gran cambio y lo presumió con mucho entusiasmo, dejando en evidencia que logró reducir tallas tanto de espalda, brazos y otras partes de su figura.

¿Cómo logró Manuela Gómez Franco bajar de peso?

Hace más de dos meses en los que Manuela Gómez Franco sorprendió con su cambio físico, la empresaria confesó que cambió su estilo de vida, mejorando sus hábitos en cuanto alimentación, pues ella ya harpía recurrido a intervenciones estéticas, pero ahora complementa esa ayuda con otros procedimientos que le ayudaron a bajar de peso, pues antes pesaba 80 kilos y como dijo en su última historia, está sobre los 60.