Blessd volvió con su exnovia y así presumieron su regreso

La pareja del cantante compartió unas fotos muy románticas junto a él y desató reacciones.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Blessd volvió con su exnovia y así presumieron su regreso
Blessd volvió con su exnovia y así presumieron su regreso/ AFP: Dimitrios Kambouris

El cantante de música urbana, Blessd, se puso nuevamente en el ojo del huracán tras confirmar el regreso con su exnovia. Esto desató posturas divididas entre sus fanáticos, quienes aún guardaban la ilusión de verlo nuevamente junto a otra de sus exparejas: Nicole Rivera, más conocida en el entretenimiento colombiano como 'La Suprema'.

Sin embargo, en medio de la ilusión de muchos, el artista de música urbana compartió una serie de fotografías junto a Manuela, con quien ya había sostenido una relación en el pasado.

¿Con qué fotos presumieron Blessd y su exnovia su reconciliación?

El primero en compartir algo en redes sociales fue el cantante antioqueño, con dos instantáneas donde se ve compartiendo junto a su pareja en lo que parece un parque de diversiones.

Sin embargo, quien compartió fotos aún más contundentes de su reconciliación fue Manuela, quien mediante un extenso carrete fotográfico se presumió junto a él, disfrutando de diferentes planes en público, en su privacidad e incluso en un lujoso vuelo privado donde estaban muy arrunchados.

"Lo sabes todo, @blessd", fueron las palabras con las que la creadora de contenido y amante del deporte acompañó sus fotos, desatando múltiples reacciones entre sus miles de seguidores y los millones de fanáticos del artista.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante las fotos de reconciliación de Blessd con su exnovia?

Tras confirmar su regreso, la pareja se ha enfrentado a todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales y páginas de entretenimiento. Algunos, los felicitan por dejar fluir sus sentimientos sin importar los comentarios, pero otros, por el contrario, juzgan su decisión.

Muchos, incluso, se atrevieron a mencionar que aún guardaban la ilusión de verlo nuevamente junto a La Suprema, a quien el cantante presumió por mucho tiempo como el gran amor de su vida. Sin embargo, el artista está haciendo caso omiso a esos comentarios y está disfrutando de su presente.

