Altafulla sorprendió a Karina García con lujoso regalo tras su reencuentro

El cantante barranquillero, Andrés Altafulla, sigue demostrando que su relación con Karina García no fue simplemente un romance de reality y que sus sentimientos por ella son verdaderos y como muestra de ello, está el más reciente detalle que tuvo con la antioqueña.

Recordemos que la pareja estuvo varios días sin verse porque cada uno estaba enfocado en sus compromisos laborales, pero este fin de semana llegó en anhelado reencuentro y desde entonces, no han dejado de compartir momentos juntos.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Miguel Bueno se pronunció sobre la supuesta ruptura de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

¿Cuál fue el lujoso regalo con el que Altafulla sorprendió a Karina García tras su reencuentro?

En medio de su plan del domingo, la creadora de contenido presumió que su pareja le tenía un plan sorpresa para pasar la noche en otro lugar, pero rápidamente fue interrumpida por él, quien agregó que ese no era el único detalle que tenía para ella.

Minutos después, García se filmó abriendo una caja que le dio el ganador de La casa de los famosos Colombia y al abrirla, quedó fascinada con lo que había dentro. Se trató de dos bolsos de lujo que mandó a personalizar con las iniciales de su novia: KG. Uno en tono negro y otro en tono blanco.

"Kari está abriendo un regalo que le traje, aunque está un poco complicada con la caja y parece que necesita ayuda, sé que es una cosa que le gusta mucho, bueno, si no estoy mal son dos cosas...", expresó Altafulla mientras grababa a su pareja abriendo el regalo.

¿Cómo reaccionó Karina García con los lujosos regalos que le dio Altafulla?

La también participante de La casa de los famosos Colombia en su segunda versión no pudo contener su emoción, porque aseguró que los bolsos son una de las cosas que más ama coleccionar y que sobre todo cuando tienen un tamaño grande porque le permiten almacenar todo lo necesario al momento de salir.

Antes de cortar el video, decidió acercarse a su pareja para llenarlo de besos en agradecimiento por el bello detalle que había tenido con ella sin ser una fecha especial. Ahora, quedan pendientes las historias donde prometió compartir detalles del plan sorpresa que tiene en horas de la noche junto a él.