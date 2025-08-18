Así fue la entrada de Westcol al ring en México, ¿decepcionó?

El streamer colombiano Westcol sufrió su segunda derrota en el ring de boxeo, esta vez frente al influenciador mexicano Mario Bautista.

¿Cómo fue el versus de Westcol contra Mario Bautista en México?

El combate tuvo lugar el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, marcando la segunda participación de Westcol en este tipo de eventos.

A pesar de su esfuerzo, el colombiano volvió a evidenciar dificultades con su resistencia física, lo que fue aprovechado por su oponente para imponerse.

Ambos decidieron prescindir de protección en la cabeza, lo que elevó la intensidad del enfrentamiento.

El versus fue tan exigente que Westcol terminó con el hombro dislocado y no pudo seguir con el enfrentamiento, dando como ganador a Mario Bautista.

Al bajar del ring, fue trasladado a una clínica, donde le realizaron una radiografía y el diagnóstico médico determinó que requiere intervención.

¿Cómo fue la entrada de Westcol al ring de boxeo en México?

Recordemos que, el influenciador estuvo presente en La Velada del Año, donde compitió contra TheGrefg en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España y perdió, pero su entrada se llevó todos los elogios al ingresar acompañado del cantante Arcángel.

Para esta ocasión, sus fanáticos esperaban algo similar, sin embargo, el streamer tuvo un ingreso más sencillo.

Primero aparecieron unos hombros con máscaras y luego apareció el joven, que se mostró luciendo un atuendo plateado de boxeo al ritmo de su más reciente canción "Undercromo", que realizó con Dei V y Ovy On The Drums.

Se dio la bendición y camino directamente al ring para dar inicio al enfrentamiento.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la entrada de Westcol?

Varios seguidores no tardaron en opinar sobre su ingreso al ring de boxeo, donde muchos elogiaron su ingreso y marketing para promocionar su lanzamiento musical; sin embargo, otros señalaron que se sintieron un poco decepcionados, pues esperaban algo similar o mejor que lo ocurrió en la Velada.

Otros no dudaron en dar cabida a teorías conspirativas, señalando que había mucho simbolismo al respecto, en especial por las máscaras de los hombres que salieron al inicio.