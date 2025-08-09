Así fue la emotiva celebración de cumpleaños de Ricardo Montaner "Nos volveremos a ver"

Ricardo Montaner cumple un año más de vida y decidió conmemorarlo de una forma poética y creativa al mejor estilo de los Montaner.

¿Cómo celebró Ricardo Montaner su cumpleaños número 68?

El cantante compartió un emotivo video a través de redes sociales, en el que se puede ver el curso de las olas del mar mientras recitaba algunas palabras cargadas de gratitud hacia la vida, su familia y los millones de seguidores que lo han acompañado desde hace más de cuatro décadas en su carrera musical.

Este geste sencillo pero simbólico reafirmó su compromiso con los seguidores de seguir cantando y entregando composiciones que conecten la música con el alma.

“No hay manera de pensar mi vida sin vivirla con ustedes, agarrando mi mano como siempre.” Expresó en su post de Instagram.

Sin embargo, la emoción no quedó ahí, pues de inmediato su familia, sus amigos y varios artistas cercanos inundaron las redes sociales con mensajes de afecto y felicitaciones para Ricardo Montaner, reconociendo no solo su trayectoria artística sino también su calidad humana.

Los admiradores respondieron con miles de comentarios donde expresaron su cariño y respeto, recordándole que la admiración sigue intacta hacia el artista que aún se mantiene vigente y que sigue conquistando con sus letras a través de las generaciones.

¿Cuál ha sido el impacto de Ricardo Montaner en la música en español?

Ricardo Montaner nació en Argentina, pero su vida y corazón encontraron hogar en Venezuela, un país que lo acogió y que ha llevado siempre en su corazón como bandera.

Ricardo Montaner celebró sus 68 años con poesía, mar y gratitud. Un gesto que conmovió a fans y artistas. (Foto Rodrigo Varela / Getty Images via AFP)

Desde la década de los 80 convirtió sus letras en romance que quedó en la memoria colectiva de los seguidores en Latinoamérica, vendiendo más de 25 millones de discos y presentando decenas de giras internacionales junto a reconocimientos importantes que lo han posicionado como un referente en la industria musical.

Su música ha acompañado historias de amor, despedidas, encuentros y etapas de renovación convirtiéndose en la banda sonora de millones de vidas alrededor del mundo, además ha participado con los frutos de su música en experiencias solidarias y causas benéficas de gran relevancia, dejando su huella en las nuevas generaciones de artistas.

¿Qué hay detrás de las canciones más emotivas de Ricardo Montaner?

De hecho, entre sus canciones más emotivas, Ricardo Montaner ha resaltado en diferentes entrevistas que existe una en especial que fue creada a partir de una vivencia cercana que lo marcó profundamente.

Con más de 25 millones de discos vendidos, Montaner sigue siendo un ícono de la música en español. Foto de AFP

Es el caso de Déjame llorar, una canción creada sobre le duelo de un hombre sobre su esposa y de la cual decidió escribir la respuesta desde la perspectiva contraria, la de esa persona que dejó la tierra, esta vez como un mensaje divino.

Hoy al cumplir 68 años, Ricardo sigue demostrando que su voz y su música tienen la capacidad de unir corazones y mantener viva la nostalgia, recordando que la verdadera grandeza de un artista se mide por la huella que deja en todos sus seguidores.