Así fue el romántico gesto de Kris R para Karina García: "Estamos juntos contra lo que venga"

Karina García compartió en sus historias de Instagram una imagen que no pasó desapercibida, una tarjeta con una dedicatoria especial que muchos de sus seguidores asociaron de inmediato con su nueva relación sentimental junto al cantante Kris R.

La publicación estuvo acompañada de un arreglo de rosas rojas, pero fue el mensaje lo que realmente llamó la atención.

¿Qué reveló la dedicatoria que compartió Karina García?

El mensaje incluido en la tarjeta fue interpretado como una muestra clara de apoyo y compromiso, en él, Kris R expresaba el orgullo que siente por todo lo que Karina viene construyendo, en especial en lo relacionado con su carrera profesional.

Un detalle que enterneció a los seguidores fue el apodo con el que el cantante se dirigió a ella: “mi niña consentida”, una expresión que despertó reacciones positivas y comentarios llenos de cariño, pues dejó ver la cercanía y la complicidad que existe entre ambos.

¿Cómo surgieron los rumores de este nuevo romance entre Karina García y Kris R?

Antes de la confirmación oficial, Karina García ya había sido vista muy cercana a Kris R durante el concierto de Bad Bunny en Medellín, el escenario en el que varias imágenes comenzaron a circular en redes sociales, mostrando a la modelo disfrutando del show en compañía del artista urbano.

Karina García reveló que está saliendo con Kris R. (Fotos Canal RCN)

La cercanía entre ambos fue suficiente para que los seguidores empezaran a atar cabos, esto cobró más fuerza debido a que Karina venía de una ruptura con el cantante de música urbana Altafulla, lo que la mantuvo en el foco mediático durante varias semanas.

¿Qué dijo Karina sobre su relación y las polémicas recientes?

El 27 de enero, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió aclarar la situación en una entrevista en Mañana Express en la que confirmó abiertamente que ella y Kris R están saliendo, poniendo fin a las especulaciones que circulaban desde hacía días.

Karina confirmó en Mañana Express que sí está saliendo con el cantante, despejando los rumores. Foto Canal RCN

Durante la conversación, también fue consultada sobre una imagen que se volvió viral en la que aparecía una supuesta cuenta del concierto de Bad Bunny, en la que se insinuaba un gasto superior a los 100 millones de pesos.

Karina García continúa compartiendo fragmentos de su vida, pero cada gesto que publica confirma que atraviesa un momento de estabilidad y entusiasmo personal, esta nueva relación, marcada por el apoyo mutuo y los detalles significativos, parece convertirse en un nuevo capítulo para ella, tanto en el amor como en su crecimiento profesional.