Arcángel sorprendió a Westcol con un show gratis en Medellín

Lo que inició como una noche de rumba sin mayores expectativas, terminó siendo un concierto improvisado, gratuito y lleno de energía gracias a Arcángel y un detalle que le dio a Westcol quien reveló cómo se dio este inesperado momento que dejó a todos los asistentes con la boca abierta.

La visita de Arcángel a la capital antioqueña se dio en el contexto del segundo concierto de Bad Bunny en la ciudad, evento que atrajo a miles de fanáticos y varias figuras de la industria urbana.

¿Cómo terminó Arcángel en la discoteca de Westcol?

Según contó el influencer, la invitación al artista fue completamente informal. La idea inicial era sencilla, que Arcángel pasara por el lugar, compartiera un rato, escuchara música y disfrutara del ambiente tras el concierto de Bad Bunny.

Arcángel sorprendió a Westcol con un show espontáneo tras el concierto de Bad Bunny. Foto AFP/Bob Levey

Sin embargo, la conexión con el público y el ambiente terminó llevando la situación a otro nivel, lo que parecía una visita casual comenzó a transformarse, sin que nadie lo planeara, en algo mucho más grande.

¿Qué llevó a Arcángel a cantar sin cobrar?

Durante una de sus transmisiones en vivo, Westcol explicó que la decisión de Arcángel fue completamente espontánea, en un momento de la noche, el cantante tomó el micrófono y empezó a interpretar sus canciones, sorprendiendo tanto a los asistentes como al propio dueño del lugar.

El gesto no se quedó en un par de temas. Arcángel terminó cantando cerca de 16 canciones, muchas de ellas favoritas de Westcol, quien relató que el artista incluso bajó de la tarima para decirle que ese show era un regalo personal.

Para el streamer, fue un acto de generosidad difícil de dimensionar, teniendo en cuenta el valor que suele tener una presentación de ese nivel.

¿Por qué esta noche quedó marcada como histórica para Arcángel y Westcol?

Westcol confirmó que esa noche se convirtió en la más exitosa económicamente en toda la historia del establecimiento, superando cualquier expectativa previa.

Westcol reveló en stream cómo Arcángel interpretó 16 canciones como un gesto personal y desinteresado. /AFP: Tommaso Boddi

Tener a un artista de talla internacional entregándose al público sin ningún interés económico no es algo que ocurra con frecuencia, para Westcol, fue una experiencia imposible de replicar y un recuerdo que quedará para siempre ligado al nombre de su discoteca.