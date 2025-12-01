Así fue el momento en que Vanessa Pulgarín se unió al baile con artistas en Miss Universo

Vanessa Pulgarín sigue siendo la sensación en Miss Universo 2025. Ya va más de una semana desde que la colombiana arribó a Tailandia, lugar en el que se lleva a cabo la edición número 74 de certamen de belleza más importante del mundo.

Después de haber participado en Miss Universe Colombia, el reality, Vanessa Pulgarín se preparó más para llegar con todos los poderes al país asiático y lo está logrando, pues la reina es mencionada constantemente en las plataformas y blogs especializados en el tema de la belleza universal.

¿Cuál es el video de Vanessa Pulgarín bailando con artistas en Tailandia?

Son muchos los clips que abundan de Vanessa Pulgarín en Tailandia, tanto por los vestuarios que ha estado utilizando, como por el carisma que se encuentra proyectando como representante de Colombia.

Siendo así, se esparció un video de la llegada de Pulgarín a la cena de la noche en Siam Niramit Phuket, ya que la colombiana se puso a bailar con varios artistas y, por obvias razones, cautivó con su forma de ser.

Vanessa Pulgarín representa a Colombia en Miss Universo, en Tailandia | Foto de Buen día, Colombia.

Luciendo un traje de dos piezas de color negro, con texturas y hombreras grandes, a la vez que con su cabello recogido, Vanessa Pulgarín llegó a la mencionada cena y no dudó en seguirle la corriente a los artistas que la recibieron, razón por la que todos se pusieron a bailar en conjunto.

Debido a la reacción de acogida, empezaron a grabar a la Miss Universe Colombia mientras se escuchan gritos de ovación para ella, ratificando una vez más que quiere ganar la corona y se encuentra dando todo de ella en la concentración con las demás reinas de las distintas partes del mundo.

¿Qué están diciendo de la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

Solo halagos y mensajes positivos recibió Vanessa Pulgarín por su reciente aparición en Miss Universo.

Los seguidores e internautas se la pasan felicitando a la colombiana, destacando que lo está haciendo muy bien y admirando los looks con los que está portando la banda de país que la vio nacer.

"Esa es la actitud y lo mejor es que es genuina", "Bien por Colombia, generando impacto", "Hermosa y carismática", le dicen a Vanessa Pulgarín.