Así de grande está el bebé de Isabella Ladera: Hugo García mostró a Koa con una tierna foto

Isabella Laderael pasado 11 de junio dio a conocer que su bebé, Koa, llegó al mundo mediante un parto en agua, en las que reveló unas impresionantes fotos del nacimiento.

Dos días después, su pareja sentimental, Hugo García, compartió una imagen del bebé que causó furor al mostrar a Koa por primera vez.

Artículos relacionados Viral ¡Nuevo temblor en Colombia! Así fue la magnitud y en estas zonas se sintió este lunes 13 de julio

¿Qué reveló Hugo García de Koa el bebé de Isabella Ladera?

A través de sus redes sociales, Hugo García publicó una fotografía en la que se ve al recién nacido con un traje azul y blanco, en la que además se puede apreciar lo enorme que está.

Además, causó revuelo, pues se alcanza a ver muy bien al pequeño, aunque en su rostro le colocó un emoji de corazón, sumándose así a varios famosos que no comparten la cara de sus hijos por temas de privacidad.

Artículos relacionados Talento internacional Murió uno de los grandes villanos de la televisión; conquistó al público con sus personajes

La historia de amor entre Isabella Ladera y Hugo García comenzó a llamar la atención desde el año pasado, cuando ambos fueron vistos juntos durante un evento de la Fórmula 1.

Así luce Koa, el bebé de Isabella Ladera y Hugo García. (Foto: AFP)

Meses después confirmaron públicamente su relación y, a comienzos de este año, anunciaron que estaban esperando a su primer hijo juntos.

Koa es el primer bebé de la pareja. Sin embargo, Isabella Ladera ya es madre de una niña, fruto de una relación sentimental anterior.

¿Cómo reaccionaron Isabella Ladera y sus amigos a la foto de Koa?

Luego de que Hugo García compartiera la imagen del recién nacido, las reacciones no tardaron en aparecer. Entre los comentarios llamó la atención el del chef Ignacio Baladán, quien escribió: "Hermoso", acompañado de varios emojis de corazón.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Erling Haaland causó revuelo por el mapache disecado que compró tras el Mundial: este es su precio

Por su parte, Isabella Ladera también respondió a la publicación de su pareja con un mensaje lleno de cariño. La creadora de contenido venezolana comentó: "Mi vida preciosa", sin duda dejando ver la emoción que vive tras la llegada de Koa.

Así luce Koa, el bebé de Isabella Ladera y Hugo García. (Foto: AFP)

A estas reacciones se suma la de otros famosos que reaccionaron a las impresionantes imágenes del parto de Isabella Ladera como la de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, quien elogió a la modelo venezolana: “Muchas bendiciones familia preciosa”.