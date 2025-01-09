Así celebró Carla Giraldo sus 39 años, aquí las fotos

La actriz y presentadora Carla Giraldo reveló a sus millones de fanáticos cómo celebró su cumpleaños número 39.

¿Cómo celebró Carla Giraldo su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías y videos de cómo celebró un año más de vida.

En las instantáneas se dejó ver desde una lujosa cabaña en compañía de su novio Roberto Asis y varios de sus allegados.

Mostró parte de la comida que disfrutaron y el plan en medio de la naturaleza que decidieron compartir.

Carla Giraldo se dejó ver luciendo un atuendo de color negro, con el que logró resaltar su belleza y sentirse muy cómoda.

El tradicional pastel fue realizado en forma de cerezas, demostrando el gusto de ella por esta fruta.

"Los cumplí muy feliz. Salud por ustedes que me acompañan en este recorrido, esto apenas se pone bueno", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y felicitaciones por esta fecha tan especial en su vida, donde también le resaltaron su belleza y lo felices que los hace con sus ocurrencias y publicaciones sobre parte de su estilo de vida como viajes, proyectos, fiestas y demás.

¿Carla Giraldo estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

La presentadora se ha mostrado ansiosa en sus redes sociales para estar nuevamente conduciendo junto al presentador Marcelo Cezán la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que tendría lugar el año 2026 luego de que en la final de la segunda temporada se confirmara una nueva edición.

Recordemos que, la primera temporada del reality la ganó la influenciadora Karen Sevillano, mientras que la segunda la ganó el cantante Altafulla. Ambos se llevaron dicho título tras llevarse la mayor votación por parte del público.

Por ahora, Carla Giraldo sigue disfrutando de sus vacaciones y su vida junto a su novio, amigos e hijos, para luego retomar sus labores en La casa de los famosos Colombia.