Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Arelys Henao y varios colegas se vistieron de blanco para rendir homenaje a Yeison Jiménez

Arelys Henao contó el deseo que Yeison Jiménez tenía antes de morir y que hoy, junto a varios colegas, decidieron cumplirle.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El deseo de Yeison Jiménez que Arelys Henao reveló y hoy se cumple tras su muerte
El deseo de Yeison Jiménez que Arelys Henao reveló y hoy se cumple tras su muerte. (Foto Canal RCN).

La muerte de Yeison Jiménez sigue conmocionando a los colombianos, quienes no han dejado de rendir homenaje a su nombre. A este sentir se han sumado sus amigos cercanos y colegas, quienes decidieron cumplir uno de los sueños del difunto artista, tal como lo reveló Arelys Henao a través de sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Por qué artistas del género popular se vistieron de blanco en honor a Yeison Jiménez?

A través de un video y varias fotografías compartidas en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Arelys Henao, quien apareció vestida de blanco junto a otros colegas, reveló uno de los deseos que Yeison Jiménez tenía en vida y que hoy decidieron cumplir en su honor vestidos completamente de blanco.

¿Cómo se organizó la canción para Yeison Jiménez?
Artistas y amigos componen canción de homenaje a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

De manera emotiva, la artista contó que para Yeison era fundamental que los intérpretes de música popular permanecieran unidos para fortalecer el género. Por esta razón, tras su partida, varios artistas se reunieron no solo para realizar una colaboración musical, sino también para rendirle un homenaje al cantante, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo junto a cinco integrantes de su equipo.

Artículos relacionados

“Estamos hoy en el rodaje del video del homenaje a nuestro amigo Yeison Jiménez. Él siempre quería vernos unidos, siempre decía que quería ver el género unido, y hoy Yeison unió el género”, expresó Arelys Henao.

¿Cuál es la canción que artistas de música popular lanzarán en honor a Yeison Jiménez?

La canción que varios artistas del género popular como Jessi Uribe, Paola Jara, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño y Jhonny Rivera, entre otros, grabarán en honor a Yeison Jiménez se llama ‘El aventurero en el cielo’.

Artículos relacionados

Este sencillo lo estrenaron durante el homenaje más reciente al artista en el Movistar Arena de Bogotá y, en las últimas horas, han estado grabando el videoclip que acompañará la melodía, el cual será lanzado de manera oficial en las plataformas de streaming en los próximos días.

Vale la pena destacar que algunos de los artistas también estarían presentes durante el próximo homenaje al artista que se realizará el 31 de enero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El ‘Vinicius colombiano’ podría estar más cerca de su gran debut de lo que muchos imaginan. Influencers

El ‘Vinicius colombiano’ estaría cerca de debutar en el fútbol profesional

Ricardo Rincón, conocido como el ‘Vinicius colombiano’, reveló que está realizando pruebas para cumplir su sueño de llegar al fútbol profesional.

Luisa Cortina lanzó más críticas contra Mariana Zapata. Mariana Zapata

Luisa Cortina ratificó sus críticas contra Mariana Zapata: “Es una doble cara”

Luisa Cortina contó sus razones para dejar nominada a Mariana Zapata y también lanzó pullas contra Sara Uribe y Sofía Jaramillo.

Filtran fotos del pasado de Karina García junto a Yuli Ruiz Karina García

Salen a la luz fotos del pasado de Karina García junto a Yuli Ruiz de La casa de los famosos

En redes sociales circulan fotos de Karina García junto a Yuli Ruiz, antes de que las mujeres se sometieran a cambios estéticos.

Lo más superlike

Blessd

Blessd reveló que será papá; lo confirmó con emotiva foto

El artista Blessd confirmó los rumores de embarazo de su novia Manuela con una amorosa publicación.

Beba se desahogó acerca de su difícil vínculo con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué? La casa de los famosos

Beba se desahogó acerca de su difícil vínculo con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos