Arelys Henao y varios colegas se vistieron de blanco para rendir homenaje a Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez sigue conmocionando a los colombianos, quienes no han dejado de rendir homenaje a su nombre. A este sentir se han sumado sus amigos cercanos y colegas, quienes decidieron cumplir uno de los sueños del difunto artista, tal como lo reveló Arelys Henao a través de sus redes sociales.

¿Por qué artistas del género popular se vistieron de blanco en honor a Yeison Jiménez?

A través de un video y varias fotografías compartidas en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Arelys Henao, quien apareció vestida de blanco junto a otros colegas, reveló uno de los deseos que Yeison Jiménez tenía en vida y que hoy decidieron cumplir en su honor vestidos completamente de blanco.

Artistas y amigos componen canción de homenaje a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

De manera emotiva, la artista contó que para Yeison era fundamental que los intérpretes de música popular permanecieran unidos para fortalecer el género. Por esta razón, tras su partida, varios artistas se reunieron no solo para realizar una colaboración musical, sino también para rendirle un homenaje al cantante, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo junto a cinco integrantes de su equipo.

“Estamos hoy en el rodaje del video del homenaje a nuestro amigo Yeison Jiménez. Él siempre quería vernos unidos, siempre decía que quería ver el género unido, y hoy Yeison unió el género”, expresó Arelys Henao.

¿Cuál es la canción que artistas de música popular lanzarán en honor a Yeison Jiménez?

La canción que varios artistas del género popular como Jessi Uribe, Paola Jara, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño y Jhonny Rivera, entre otros, grabarán en honor a Yeison Jiménez se llama ‘El aventurero en el cielo’.

Este sencillo lo estrenaron durante el homenaje más reciente al artista en el Movistar Arena de Bogotá y, en las últimas horas, han estado grabando el videoclip que acompañará la melodía, el cual será lanzado de manera oficial en las plataformas de streaming en los próximos días.

Vale la pena destacar que algunos de los artistas también estarían presentes durante el próximo homenaje al artista que se realizará el 31 de enero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.