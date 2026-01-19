Mariana Pajón enternece al mostrar cómo equilibra la maternidad y su carrera

Mariana Pajón volvió a conectar con sus seguidores desde un lugar profundamente humano y real, la maternidad vivida sin renunciar a su esencia como deportista, empresaria y líder social.

En una reciente publicación en redes sociales, la campeona olímpica compartió una fotografía que rápidamente generó ternura y reflexión, no solo por la imagen en sí, sino por el mensaje que la acompañaba.

¿Cómo se ve el liderazgo de Mariana Pajón cuando también se ejerce la maternidad?

En la foto se le ve dando una conferencia motivacional para los miembros de su fundación, mientras sostiene en brazos a su hijo Théo.

En el mensaje que acompañó la imagen, Mariana dejó claro que su forma de trabajar ha evolucionado pues ya no se trata únicamente de subir a una tarima o liderar proyectos desde la distancia, sino de hacerlo desde una vivencia más personal y consciente, donde su hijo hace parte de ese proceso.

Mariana Pajón vive su maternidad con amor, inspiración y compromiso social. Foto Canal RCN

Para muchos de sus seguidores, la imagen simbolizó una ruptura con la idea tradicional de que la maternidad obliga a pausar o abandonar los proyectos personales y profesionales.

Mariana Pajón mostró que es posible seguir impactando, inspirando y liderando, incluso con un bebé en brazos, su publicación fue recibida con cientos de comentarios que celebraban esa autenticidad y la fuerza del mensaje.

Además, dejó ver que su compromiso con su fundación sigue intacto, ahora con una motivación adicional, construir un mundo mejor también para su hijo.

¿Qué significa Théo en la historia personal de Mariana Pajón?

El nacimiento de Théo, ocurrido el 28 de noviembre en Medellín, marcó un momento profundamente significativo en la vida de la ciclista y su esposo, el también deportista Vincent Pelluard.

Mariana Pajón compartió una fotografía dando una conferencia motivacional junto a su hijo Théo. (Foto AFP: Gaston De Cardenas)

La llegada del bebé fue celebrada por la pareja como uno de los días más felices de sus vidas, pero también como el cierre de un proceso emocional vivido con reserva.

Mariana había hablado en ocasiones anteriores sobre una pérdida previa, una experiencia dolorosa que transformó su manera de entender la maternidad y por eso, la llegada de Théo fue descrita por ella misma como la de un “bebé arcoíris”, una metáfora que representa esperanza después de la tormenta.

¿Por qué esta imagen de Mariana Pajón conmovió tanto a sus seguidores?

La fotografía no solo muestra a una campeona olímpica trabajando con su hijo en brazos y muestra una verdad compartida por miles de mujeres, la maternidad no cancela los sueños, los transforma.

Desde que anunció el nacimiento de Théo, muchos usuarios han empezado a seguir también el contenido relacionado con él, no desde el morbo, sino desde la admiración por la forma respetuosa y amorosa en la que su madre ha decidido compartir esta nueva etapa.

Mariana Pajón continúa demostrando que su legado va más allá de las pistas y las medallas, y hoy inspira desde otro escenario, donde la fuerza no solo se mide en logros deportivos, sino en la capacidad de integrar la vida personal, profesional y emocional sin renunciar a ninguna.