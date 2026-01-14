Arelys Henao dedicó estremecedoras palabras en el homenaje a Yeison Jiménez: "se va un hijo"

Tal y como lo anunció en días anteriores el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, hoy se llevó a cabo el homenaje para despedir a uno de los más grandes ídolos de la música popular en Colombia, en un encuentro que tuvo lugar en el Movistar Arena, en Bogotá.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez tras su trágica muerte?

Una de las artistas que arribó al lugar para sumarse a esta dolorosa despedida, fue Arelys Henao, quien entonó la canción 'Nadie Es Eterno' de Darío Gómez y conmocionada, dedicó unas emotivas palabras con las que recordó a su colega.

"Es algo muy distinto, una reunión muy diferente hoy, estamos muy tristes porque se va un amigo, se va un hijo, se va un papá, se va un esposo", dijo la cantante antioqueña mientras se encontraba en el escenario.

¿Qué dijo Arelys Henao en el homenaje de Yeison Jiménez?

Además de abrir su corazón en un momento tan difícil como este, la intérprete aprovechó la oportunidad para compartir una sentida reflexión con todos los presentes.

"Yo quiero dejarles un mensaje, de todo lo que yo hablaba con Yeison, y es la unión familiar, él era un hombre muy familiar, yo les quiero pedir que se amen en vida, que se perdonen en vida, porque es en vida cuando se da el amor y se da los te quieros", señaló.

Así mismo, agradeció a cada una de las personas que se tomaron el tiempo de acompañarlos en este homenaje, por lo que también pidió un fuerte aplauso para el artista que falleció el pasado 10 de enero.

Yeison Jiménez fue homenajeado en el Movistar Arena. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la reacción de Arelys Henao tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez?

En días pasados, cuando se confirmó el deceso de Jiménez en zona de Rural del departamento de Boyacá, Henao rompió en llanto en medio de un concierto, pues tal fue el impacto de la noticia, que no pudo contener las lágrimas.

Arelys Henao se despidió de Yeison Jiménez con sentidas palabras. Foto | Canal RCN.

Hoy, cuatro días después de este trágico hecho, Arelys y otros artistas del género popular como Jessi Uribe, Paola Jara y Pipe Bueno, se despiden de Yeison honrando su memoria y haciendo lo que él más amo en vida: cantar para su público.