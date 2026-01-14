Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Arelys Henao dedicó estremecedoras palabras en el homenaje a Yeison Jiménez: "se va un hijo"

La cantante Arelys Henao se subió al escenario para despedir a Yeison Jiménez y recordó con evidente tristeza al fallecido cantante.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Arelys Henao en Buen día Colombia - Yeison Jiménez en el Megaland.
Así fue como Arelys Henao se despidió de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Tal y como lo anunció en días anteriores el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, hoy se llevó a cabo el homenaje para despedir a uno de los más grandes ídolos de la música popular en Colombia, en un encuentro que tuvo lugar en el Movistar Arena, en Bogotá.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez tras su trágica muerte?

Una de las artistas que arribó al lugar para sumarse a esta dolorosa despedida, fue Arelys Henao, quien entonó la canción 'Nadie Es Eterno' de Darío Gómez y conmocionada, dedicó unas emotivas palabras con las que recordó a su colega.

Artículos relacionados

"Es algo muy distinto, una reunión muy diferente hoy, estamos muy tristes porque se va un amigo, se va un hijo, se va un papá, se va un esposo", dijo la cantante antioqueña mientras se encontraba en el escenario.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Arelys Henao en el homenaje de Yeison Jiménez?

Además de abrir su corazón en un momento tan difícil como este, la intérprete aprovechó la oportunidad para compartir una sentida reflexión con todos los presentes.

"Yo quiero dejarles un mensaje, de todo lo que yo hablaba con Yeison, y es la unión familiar, él era un hombre muy familiar, yo les quiero pedir que se amen en vida, que se perdonen en vida, porque es en vida cuando se da el amor y se da los te quieros", señaló.

Así mismo, agradeció a cada una de las personas que se tomaron el tiempo de acompañarlos en este homenaje, por lo que también pidió un fuerte aplauso para el artista que falleció el pasado 10 de enero.

Arelys Henao en Buen día Colombia.
Yeison Jiménez fue homenajeado en el Movistar Arena. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la reacción de Arelys Henao tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez?

En días pasados, cuando se confirmó el deceso de Jiménez en zona de Rural del departamento de Boyacá, Henao rompió en llanto en medio de un concierto, pues tal fue el impacto de la noticia, que no pudo contener las lágrimas.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Arelys Henao se despidió de Yeison Jiménez con sentidas palabras. Foto | Canal RCN.

Hoy, cuatro días después de este trágico hecho, Arelys y otros artistas del género popular como Jessi Uribe, Paola Jara y Pipe Bueno, se despiden de Yeison honrando su memoria y haciendo lo que él más amo en vida: cantar para su público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Sale a la luz emotivo video de los inicios de Yeison Jiménez en Manzanares hace 16 años

En medio del duelo por la muerte de Yeison Jiménez, recientemente se conoció video del artista en el año 2010.

Reconocida presentadora realizó dolorosa confesión. Talento internacional

Reconocida presentadora realizó dolorosa confesión sobre un familiar: “Apareció muerto”

Reconocida presentadora reveló el doloroso episodio familiar que marcó su vida: la inesperada muerte de su tío en EE. UU.

Yeferson Cossio divide opiniones. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio recibió críticas por burlarse de su problema cardíaco: “Si no me falla el corazón”

Yeferson Cossio generó polémica en redes al dedicar una canción a su novia y bromear con su delicado estado de salud.

Lo más superlike

Sara Uribe reacciona a la expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Sara Uribe se dejó ver muy afectada tras expulsión de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe aprovechó el juicio de La casa de los famosos Colombia 3 para denunciar a Tebi, tras haber expulsado a Jay Torres.

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto Jhon Alex Castaño

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27