Arcángel reapareció en redes sociales con drástico cambio físico

El reconocido cantante urbano Arcángel reapareció en sus redes sociales con una serie de videos en los que mostró un drástico cambio físico. Tras recibir múltiples comentarios de internautas, el artista decidió pronunciarse y dejó clara su postura frente al tema.

¿Cómo luce Arcángel en la actualidad?

En redes sociales se viralizaron varios videos en los que el cantante Arcángel habló sobre su notorio cambio físico y compartió su opinión al respecto. Las grabaciones habrían sido publicadas inicialmente en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, y luego replicadas en diferentes perfiles dedicados a la farándula.

Los internautas desataron comentarios en redes. (AFP/ Bob Levey)

Según expresó el artista, su panza habría crecido considerablemente debido a un aumento de peso repentino. Mientras mostraba el tamaño de esta, explicó que nunca había pasado de las 120 libras, pero que en las últimas semanas había ganado peso sin una razón clara.

También señaló que el cambio en su cuerpo sería completamente normal, ya que no se ha limitado con la comida ni ha seguido un horario estricto para alimentarse.

"Antes no pasaba de 120 lbs, ahora peso 154, pero trataré de bajar la barriga sin hacer dieta, porque no me gusta pasar hambre, como lo que quiera y cuando quiera. He dicho, caso cerrado".

¿Cómo reaccionaron los internautas al evidente cambio físico de Arcángel?

En cuestión de horas, sus declaraciones generaron todo tipo de comentarios en redes, donde muchos reaccionaron con sorpresa al evidente cambio del cantante y otros respaldaron su postura al mostrarse transparente sobre su proceso físico.

Aunque muchos se sintieron identificados con Arcángel por la forma en la que ha enfrentado su cambio físico, otros no dudaron en compararlo con Anuel AA, quien a diferencia suya se ha destacado por su delgadez.

Comentarios como: “está comiendo bueno el patrón”, “Arcángel estoy contigo yo también tengo barría cervecera”, “Esa barriga es pura cerveza”, “la buena vida y poca vergüenza”, “Arca fue el primero en tener barriga del género”, “eso se baja, pero estás mejor que el Anuel”, fueron algunos que destacaron.