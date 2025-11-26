Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Arcángel reapareció en redes sociales con drástico cambio físico

Arcángel reapareció en redes sociales con una transformación física que dejó a muchos desconcertados: así luce ahora.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Arcángel vuelve a mostrarse en redes y su cambio físico genera inquietud
Arcángel reaparece en redes y su drástico cambio físico deja a muchos con dudas. (Foto AFP: Daniel Boczarski).

El reconocido cantante urbano Arcángel reapareció en sus redes sociales con una serie de videos en los que mostró un drástico cambio físico. Tras recibir múltiples comentarios de internautas, el artista decidió pronunciarse y dejó clara su postura frente al tema.

Artículos relacionados

¿Cómo luce Arcángel en la actualidad?

En redes sociales se viralizaron varios videos en los que el cantante Arcángel habló sobre su notorio cambio físico y compartió su opinión al respecto. Las grabaciones habrían sido publicadas inicialmente en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, y luego replicadas en diferentes perfiles dedicados a la farándula.

Los internautas opinaron sobre la más reciente entrevista de Arcángel.
Los internautas desataron comentarios en redes. (AFP/ Bob Levey)

Según expresó el artista, su panza habría crecido considerablemente debido a un aumento de peso repentino. Mientras mostraba el tamaño de esta, explicó que nunca había pasado de las 120 libras, pero que en las últimas semanas había ganado peso sin una razón clara.

Artículos relacionados

También señaló que el cambio en su cuerpo sería completamente normal, ya que no se ha limitado con la comida ni ha seguido un horario estricto para alimentarse.

"Antes no pasaba de 120 lbs, ahora peso 154, pero trataré de bajar la barriga sin hacer dieta, porque no me gusta pasar hambre, como lo que quiera y cuando quiera. He dicho, caso cerrado".

¿Cómo reaccionaron los internautas al evidente cambio físico de Arcángel?

En cuestión de horas, sus declaraciones generaron todo tipo de comentarios en redes, donde muchos reaccionaron con sorpresa al evidente cambio del cantante y otros respaldaron su postura al mostrarse transparente sobre su proceso físico.

Artículos relacionados

Aunque muchos se sintieron identificados con Arcángel por la forma en la que ha enfrentado su cambio físico, otros no dudaron en compararlo con Anuel AA, quien a diferencia suya se ha destacado por su delgadez.

Comentarios como: “está comiendo bueno el patrón”, “Arcángel estoy contigo yo también tengo barría cervecera”, “Esa barriga es pura cerveza”, “la buena vida y poca vergüenza”, “Arca fue el primero en tener barriga del género”, “eso se baja, pero estás mejor que el Anuel”, fueron algunos que destacaron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de Pirlo causa revuelo por su tatuaje. Blessd

Mánager de Pirlo se tatúa a Blessd llorando y genera polémica en redes sociales

El mánager del Pirlo muestra su tatuaje sobre Blessd y genera controversia entre los seguidores de ambos artistas en redes.

Hija de Giovanny Ayala habló de la supuesta liberación de su hermano Giovanny Ayala

Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

Valentina Ayala se pronunció luego que salieran a la luz rumores sobre la supuesta liberación de su hermano Miguel Ayala y su mánager.

Andrea Valdiri sufrió un pequeño accidente durante los preparativos de su Navidad Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sufrió pequeño accidente durante los preparativos de su Navidad

Durante los preparativos de su Navidad, Andrea Valdiri sufrió un pequeño accidente inesperado.

Lo más superlike

Los actores de La Sustituta compartieron sus retos emocionales Producciones RCN

Los actores de La Sustituta hablan de las escenas que más los desafiaron: retos, emociones y tensión

Los actores de La Sustituta compartieron los retos emocionales y de interpretación que enfrentaron durante las grabaciones.

Juan Gabriel Viral

¿Es verdad que Juan Gabriel está vivo? La IA respondió que el cantante "volverá"

Greeicy dedicó reflexión Greeicy

Greeicy Rendón abrió su corazón tras sincera reflexión luego de difícil momento

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn