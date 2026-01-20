Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Arcángel contó cómo negocia permisos con sus hijos y habló de límites

Arcángel reveló en una entrevista cómo negocia permisos con sus hijos y explicó por qué, en algunos casos, prefiere ofrecer otras opciones.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Arcángel habló claro sobre crianza, límites y acuerdos con sus hijos.
Arcángel habló claro sobre crianza, límites y acuerdos con sus hijos. Foto AFP

Arcángel suele ser noticia por su música, sus declaraciones directas o su presencia en la escena urbana, pero recientemente llamó la atención por un tema completamente distinto, su forma de educar y acompañar a sus hijos.

En una entrevista, el artista habló con franqueza sobre cómo maneja los permisos, las salidas y las experiencias sociales de sus hijos, dejando claro que, aunque entiende el deseo natural de diversión, para él la seguridad y el bienestar están por encima de cualquier plan.

Artículos relacionados

¿Cómo negocia Arcángel los permisos de sus hijos?

Según relató, cuando sus hijos le piden permiso para salir, no siempre responde con un simple “sí” o “no”. En lugar de eso, analiza el contexto, el tipo de actividad, el lugar y, sobre todo, los posibles riesgos.

 

Para él, educar no se trata de prohibir sin explicación, sino de enseñar a tomar decisiones más seguras desde temprana edad.

Arcángel explicó que entiende perfectamente que sus hijos quieran socializar, divertirse y sentirse parte de su entorno.

Sin embargo, considera que no todas las experiencias son adecuadas para todas las etapas de la vida, por eso, cuando detecta una situación que puede resultar riesgosa, busca alternativas que satisfagan el deseo de disfrute sin poner en juego la integridad de sus hijos.

Artículos relacionados

¿Por qué decidió la hija de Arcángel decir no a una pool party?

Reconoció que este tipo de eventos suelen estar asociados al consumo de alcohol y a la falta de control, factores que considera peligrosos para un menor de edad, más allá del lugar o la invitación, su principal inquietud fue la seguridad y el entorno al que podría estar expuesta.

¿Quién es Arcángel? Artista que se presentará en el Megaland 2025 y WestCol lo tiene tatuado.
Arcángel habló del tema durante una entrevista reciente. | AFP: Dia Dipasupil

En lugar de prohibir de forma tajante, Arcángel optó por una propuesta diferente: llevarla al centro comercial y permitirle comprar lo que quisiera.

La idea no fue “recompensar” el hecho de no ir, sino demostrarle que entendía su necesidad de vivir experiencias agradables y que estaba dispuesto a ofrecerle opciones acordes a su edad.

Artículos relacionados

¿Qué refleja esta postura de Arcángel sobre su rol como padre?

Arcángel fue claro al afirmar que hay experiencias que, por la edad, simplemente no se repiten y que no vale la pena asumir riesgos innecesarios solo por encajar o seguir una moda social.

Arcángel habló de dejar atrás relaciones que ya no aportan y su mensaje resonó entre miles de fans.
Arcángel habló de dejar atrás relaciones que ya no aportan y su mensaje resonó entre miles de fans. Foto AFP/Daniel Boczarski

Su reflexión pone sobre la mesa un debate actual: cómo acompañar a los hijos en un mundo donde las fiestas, la presión social y el acceso temprano a ciertos entornos pueden convertirse en amenazas.

Más allá de su imagen pública, Arcángel muestra que también enfrenta los dilemas cotidianos de cualquier padre, su historia conecta con muchos hogares donde decir “no” no siempre es fácil, pero a veces es necesario.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy Rendón habló del valor de agradecer. Greeicy

Greeicy Rendón sorprendió con mensaje para sus seguidores: “Cuando el alma duele”

Greeicy compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales y de paso mostró tiernas postales de su hijo Kai.

Yeison Jiménez en el Megaland - Cabina de un avión. Yeison Jiménez

Expiloto de Yeison Jiménez rompió el silencio tras él trágico accidente aéreo, ¿qué reveló?

Camilo Silva, expiloto del cantante Yeison Jiménez hizo un contundente llamado en el que pidió respeto hacia las personas fallecidas.

Yuli Ruiz ha tenido que soportar distintas críticas de parte de sus compañeros en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Hermano de Yuli Ruiz rompió el silencio y la defendió de las duras críticas que ha recibido

Juan Manuel Ruiz, hermano y mánager de Yuli Ruiz, se refirió a los cuestionamientos contra la participante de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Juanse Laverde llora al hablar de su vida personal tras cruce con Beba La casa de los famosos

Juanse Laverde rompe en llanto tras acusación de Beba: “Tengo derecho a amar a quien quiera”

Juanse Laverde habló entre lágrimas tras el cruce con Beba y defendió su derecho a amar sin etiquetas.

Jessi Uribe se pronunció tras señalamientos Jessi Uribe

Jessi Uribe volvió a pronunciarse tras polémica sobre Yeison Jiménez y dejó reveladoras fotos

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?