Arcángel contó cómo negocia permisos con sus hijos y habló de límites

Arcángel suele ser noticia por su música, sus declaraciones directas o su presencia en la escena urbana, pero recientemente llamó la atención por un tema completamente distinto, su forma de educar y acompañar a sus hijos.

En una entrevista, el artista habló con franqueza sobre cómo maneja los permisos, las salidas y las experiencias sociales de sus hijos, dejando claro que, aunque entiende el deseo natural de diversión, para él la seguridad y el bienestar están por encima de cualquier plan.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata reveló que tuvo romance con reconocido futbolista de la Selección Colombia

¿Cómo negocia Arcángel los permisos de sus hijos?

Según relató, cuando sus hijos le piden permiso para salir, no siempre responde con un simple “sí” o “no”. En lugar de eso, analiza el contexto, el tipo de actividad, el lugar y, sobre todo, los posibles riesgos.

Para él, educar no se trata de prohibir sin explicación, sino de enseñar a tomar decisiones más seguras desde temprana edad.

Arcángel explicó que entiende perfectamente que sus hijos quieran socializar, divertirse y sentirse parte de su entorno.

Sin embargo, considera que no todas las experiencias son adecuadas para todas las etapas de la vida, por eso, cuando detecta una situación que puede resultar riesgosa, busca alternativas que satisfagan el deseo de disfrute sin poner en juego la integridad de sus hijos.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe volvió a pronunciarse tras polémica sobre Yeison Jiménez y dejó reveladoras fotos

¿Por qué decidió la hija de Arcángel decir no a una pool party?

Reconoció que este tipo de eventos suelen estar asociados al consumo de alcohol y a la falta de control, factores que considera peligrosos para un menor de edad, más allá del lugar o la invitación, su principal inquietud fue la seguridad y el entorno al que podría estar expuesta.

Arcángel habló del tema durante una entrevista reciente. | AFP: Dia Dipasupil

En lugar de prohibir de forma tajante, Arcángel optó por una propuesta diferente: llevarla al centro comercial y permitirle comprar lo que quisiera.

La idea no fue “recompensar” el hecho de no ir, sino demostrarle que entendía su necesidad de vivir experiencias agradables y que estaba dispuesto a ofrecerle opciones acordes a su edad.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba le envío tajante indirecta a Luisa Cortina al decir que tiene una energía pesada: esto reveló

¿Qué refleja esta postura de Arcángel sobre su rol como padre?

Arcángel fue claro al afirmar que hay experiencias que, por la edad, simplemente no se repiten y que no vale la pena asumir riesgos innecesarios solo por encajar o seguir una moda social.

Arcángel habló de dejar atrás relaciones que ya no aportan y su mensaje resonó entre miles de fans. Foto AFP/Daniel Boczarski

Su reflexión pone sobre la mesa un debate actual: cómo acompañar a los hijos en un mundo donde las fiestas, la presión social y el acceso temprano a ciertos entornos pueden convertirse en amenazas.

Más allá de su imagen pública, Arcángel muestra que también enfrenta los dilemas cotidianos de cualquier padre, su historia conecta con muchos hogares donde decir “no” no siempre es fácil, pero a veces es necesario.