Anuel AA causa revuelo al compartir video de Karol G: ¿no la ha superado?

Karol G no deja de ser tendencia luego de hacer controversial declaración sobre su relación con Feid, pero, además, por su impresionante presentación en Coachella el pasado domingo 12 de abril.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin reaccionó a eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia: esto dijo

De hecho, no fue una entrevista, sino que fueron dos, en donde Carolina rompe el silencio y habla de su soltería tras la relación con su último exnovio, además, mencionó también a Anuel AA, lo que generó más críticas en su contra.

Precisamente, hablando del puertorriqueño, quien causó una gran polémica por haber compartido un video de la artista en su cuenta oficial de Instagram, pero una hora después lo habría borrado.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

¿Cuál fue el video de Karol G que reposteó Anuel AA?

A través de las redes sociales, compartieron un pantallazo de la cuenta de Instagram de Anuel AA, revelando que él reposteó un video de karol G en Coachella, justo, en el que la colombiana hace un baile que emocionó a unos cuantos.

Anuel AA causa revuelo al compartir video de Karol G. (AFP/ Steven Ferdman)

Quienes se dieron cuenta de esto, notaron que el clip publicado por el Instagram de Rolling Stone Australia, lo había compartido Anuel y quizá esa no era su intención, o tal vez sí, pero lo borró al notar que los usuarios de esa red social se dieron cuenta de su repost.

Algunas cuentas de entretenimiento y seguidores del puertorriqueño, no dudaron en guardar la evidencia y revelarla en las plataformas digitales, en donde se generó muchos comentarios al respecto.

Por uno lado, la colombiana fue criticada por “andar en esas” solo por el baile en su performance en el concierto, mientras que a otros les causó curiosidad que Anuel actuara como si no hubiese superado a su exnovia.

¿Karol G volvió a mencionar a Anuel AA?

Luego de su controversial entrevista en una importante revista en donde reveló que está soltera, Karol G tuvo una conversación junto antes de Coachella en donde respondió cuando le preguntaron por Anuel AA.

Anuel AA vuelve a poner a Karol G en el centro de atención. (AFP/ Ethan Miller)

Dijo que había vendido millones de copias de su música y que, además, con un álbum en donde reveló él cómo la hizo sentir, hizo una gira mundial. Sus confesiones generaron rechazo, porque dicen que ella nunca ha superado al puertorriqueño y de ser así, no tendría ni que hablar de él.

Por ahora, se sabe que Karol G está bien con su soltería y que aprendió a salir de vínculos en los que no quiere estar.