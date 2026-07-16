Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Antonela Roccuzzo reaccionó al homenaje que Shakira le hizo a Messi; su gesto no pasó desapercibido

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, llamó la atención al pronunciarse sobre el mensaje que Shakira dedicó al futbolista.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Antonella Roccuzzo reaccionó al homenaje que Shakira le hizo a Messi
Antonella Roccuzzo se pronunció sobre el homenaje que Shakira le hizo a Messi / (Fotos de AFP)

Tras las palabras que Shakira dedicó a Lionel Messi después del triunfo de Argentina en el Mundial 2026, un gesto de Antonela Roccuzzo en redes sociales llamó la atención y abrió nuevas conversaciones entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Shakira sobre Lionel Messi tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026?

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, luego de vencer a Inglaterra, generó múltiples reacciones dentro y fuera del mundo del fútbol. Entre ellas estuvo la de Shakira, quien utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje dirigido a Lionel Messi.

La cantante destacó el momento que atraviesa el capitán argentino y resaltó el compromiso que ha demostrado durante su carrera deportiva. En su publicación afirmó que el delantero continúa siendo un referente del fútbol y que su trayectoria refleja constancia y disciplina.

¿Qué dijo Shakira sobre Lionel Messi tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026?
Shakira elogió a Lionel Messi tras la victoria de Argentina vs Inglaterra / (Fotos de AFP)

Además, señaló que la edad no define el rendimiento de una persona y que Messi ha respondido en la cancha a quienes en distintos momentos cuestionaron su capacidad para mantenerse en la élite del deporte.

El mensaje fue publicado en las historias de Instagram de la artista y rápidamente comenzó a circular en otras plataformas, donde aficionados al fútbol y seguidores de ambos compartieron opiniones sobre sus palabras.

Artículos relacionados

¿Por qué Shakira mencionó a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi?

Dentro del mismo mensaje, Shakira también hizo referencia a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

La artista manifestó que el apoyo de Antonela representa un respaldo importante para el futbolista y escribió que contar con ella a su lado le brinda fuerza e inspiración para seguir enfrentando nuevos desafíos deportivos.

¿Por qué Shakira mencionó a Antonella Roccuzzo, esposa de Messi?
Shakira llamó la atención al hablar de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi / (Fotos de AFP)

Esa mención llamó la atención porque no solo estuvo enfocada en el rendimiento del jugador, sino también en el papel que, según la cantante, desempeña su familia durante esta etapa de su carrera.

Tras difundirse la publicación, varios internautas comentaron el reconocimiento que Shakira hizo a Antonela y comenzaron a seguir la interacción entre ambas en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué hizo Antonela Roccuzzo tras la dedicatoria que Shakira le hizo a Messi?

Horas después de la publicación de Shakira, Antonela Roccuzzo realizó un gesto que no pasó desapercibido.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Messi compartió el mensaje publicado por la cantante y agregó un corazón junto a una carita enternecida. Aunque no escribió un texto, esa reacción fue suficiente para generar comentarios entre los usuarios.

Algunos internautas interpretaron el gesto como una muestra de agradecimiento por las palabras dirigidas a Messi, mientras que otros se preguntaron si podría representar un acercamiento entre ambas figuras públicas.

Hasta el momento, ni Shakira ni Antonela Roccuzzo han realizado nuevas declaraciones sobre esta interacción.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026 Talento nacional

René Higuita y Vozinha compartieron inesperado encuentro tras el Mundial 2026: así fue el momento

René Higuita y Vozinha coincidieron tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un encuentro que generó todo tipo de reacciones.

Sara Corrales mostró a su hija con el uniforme de Argentina Sara Corrales

Sara Corrales enterneció al mostrar a su bebé con la camiseta de Argentina tras la clasificación

Sara Corrales enamoró a sus seguidores al mostrar a su bebé con la camiseta de Argentina tras la clasificación en el Mundial.

Reviven antiguas fotos que desataron rumores de una supuesta infidelidad de Messi a Antonela Roccuzzo Lionel Messi

¿Messi le fue infiel a su pareja Antonella? Reviven antiguas fotos que causaron revuelo en redes

Unas imágenes que circulan desde hace varios años volvieron a viralizarse y reavivaron rumores sobre el futbolista.

Lo más superlike

Karol g sobre feid Karol G

Karol G reveló por qué terminó con Feid, ¿qué dijo?

La artista se sinceró en una reconocida revista sobre su polémica ruptura con Feid.

Cuánta plata se lleva el que gane el Mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Cuánto dinero se lleva la selección que gane el Mundial 2026? Esta es la millonaria cifra

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"