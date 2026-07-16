Antonela Roccuzzo reaccionó al homenaje que Shakira le hizo a Messi; su gesto no pasó desapercibido

Tras las palabras que Shakira dedicó a Lionel Messi después del triunfo de Argentina en el Mundial 2026, un gesto de Antonela Roccuzzo en redes sociales llamó la atención y abrió nuevas conversaciones entre los internautas.

¿Qué dijo Shakira sobre Lionel Messi tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026?

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, luego de vencer a Inglaterra, generó múltiples reacciones dentro y fuera del mundo del fútbol. Entre ellas estuvo la de Shakira, quien utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje dirigido a Lionel Messi.

La cantante destacó el momento que atraviesa el capitán argentino y resaltó el compromiso que ha demostrado durante su carrera deportiva. En su publicación afirmó que el delantero continúa siendo un referente del fútbol y que su trayectoria refleja constancia y disciplina.

Shakira elogió a Lionel Messi tras la victoria de Argentina vs Inglaterra / (Fotos de AFP)

Además, señaló que la edad no define el rendimiento de una persona y que Messi ha respondido en la cancha a quienes en distintos momentos cuestionaron su capacidad para mantenerse en la élite del deporte.

El mensaje fue publicado en las historias de Instagram de la artista y rápidamente comenzó a circular en otras plataformas, donde aficionados al fútbol y seguidores de ambos compartieron opiniones sobre sus palabras.

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¿Por qué Shakira mencionó a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi?

Dentro del mismo mensaje, Shakira también hizo referencia a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

La artista manifestó que el apoyo de Antonela representa un respaldo importante para el futbolista y escribió que contar con ella a su lado le brinda fuerza e inspiración para seguir enfrentando nuevos desafíos deportivos.

Shakira llamó la atención al hablar de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi / (Fotos de AFP)

Esa mención llamó la atención porque no solo estuvo enfocada en el rendimiento del jugador, sino también en el papel que, según la cantante, desempeña su familia durante esta etapa de su carrera.

Tras difundirse la publicación, varios internautas comentaron el reconocimiento que Shakira hizo a Antonela y comenzaron a seguir la interacción entre ambas en redes sociales.

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¿Qué hizo Antonela Roccuzzo tras la dedicatoria que Shakira le hizo a Messi?

Horas después de la publicación de Shakira, Antonela Roccuzzo realizó un gesto que no pasó desapercibido.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Messi compartió el mensaje publicado por la cantante y agregó un corazón junto a una carita enternecida. Aunque no escribió un texto, esa reacción fue suficiente para generar comentarios entre los usuarios.

Algunos internautas interpretaron el gesto como una muestra de agradecimiento por las palabras dirigidas a Messi, mientras que otros se preguntaron si podría representar un acercamiento entre ambas figuras públicas.

Hasta el momento, ni Shakira ni Antonela Roccuzzo han realizado nuevas declaraciones sobre esta interacción.