Antonela Roccuzzo, pareja de Messi, se pronunció tras el penal errado contra Austria; esto dijo

La victoria de Argentina frente a Austria no solo generó reacciones por el resultado y la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Un mensaje compartido por Antonela Roccuzzo también llamó la atención de los seguidores de Lionel Messi.

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¿Cuánto quedó el partido entre Argentina y Austria?

La selección de Argentina venció 2-0 a Austria este lunes en el AT&T Stadium de Dallas, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Lionel Messi fue el protagonista del compromiso al marcar los dos goles de la victoria. Aunque el delantero argentino falló inicialmente un cobro desde el punto penal, posteriormente logró revindicarse.

Argentina venció a Austria en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Además del triunfo, el encuentro dejó un nuevo registro en la carrera del capitán argentino. Con sus dos anotaciones, Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y superó la marca del alemán Miroslav Klose, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Antes y después del partido, miles de aficionados destacaron en redes sociales el desempeño del futbolista y la importancia de este nuevo logro para su carrera deportiva.

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¿Qué dijo Lionel Messi tras el triunfo de Argentina?

Luego del partido, Messi habló con los medios de comunicación y se mostró satisfecho por la victoria obtenida ante Austria.

El jugador explicó que se trató de un partido exigente y destacó la importancia de sumar tres puntos para asegurar el paso a la siguiente fase del campeonato. También reconoció que sintió molestia por el penal que no logró, ya que consideró que hizo mal el cobro.

Lionel Messi se pronunció tras el triunfo de Argentina / (Foto de AFP)

Sin embargo, señaló que el equipo pudo recuperarse de esa situación y conseguir el resultado esperado. Asimismo, manifestó que está disfrutando este momento junto a sus compañeros y que valora la posibilidad de seguir compitiendo en un Mundial que considera muy equilibrado.

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¿Qué dijo Antonela Roccuzzo sobre Lionel Messi tras el partido de Argentina?

Otra de las reacciones que generó comentarios fue la de Antonela Roccuzzo. A través de sus redes sociales, la pareja del futbolista publicó varias fotografías relacionadas con el encuentro entre Argentina y Austria.

En las imágenes se le puede ver junto a sus hijos vistiendo la camiseta de la selección argentina. También compartió fotografías de Messi durante el partido y algunos momentos mientras seguía el encuentro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención entre los usuarios fue el mensaje que acompañó la publicación. Antonela escribió:

“Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo”.

Las palabras fueron ampliamente comentadas por los seguidores de la pareja, quienes destacaron el apoyo que suele mostrar Antonela durante los compromisos deportivos de Messi.