Angie Miller compartió un curioso mensaje a casi dos meses de la muerte de B-King

Angie Miller, reconocida modelo venezolana por haber acompañado a Bayron Sánchez B-King en los últimos días que fue visto con vida, reapareció por medio de sus redes sociales con un curioso mensaje que tomó por sorpresa a los internautas.

¿Cuál fue el mensaje que Angie Miller compartió en redes a casi dos meses de la muerte de B-King?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Angie Miller compartió un curioso mensaje a pocos días de que se cumplan dos meses de la muerte de B-King, el cantante colombiano hallado sin vida en territorio mexicano el pasado 22 de noviembre del presente año.

Angie Miller sorprende con emotiva confesión: “el hombre que yo amo murió”. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

En el mensaje Miller expresaba su deseo de conseguir pareja sentimental, pues al parecer se estaría sintiendo sola en las últimas semanas, tras la ausencia de B-King.

“Quiero un novio”, fueron sus palabras.

Pues vale la pena destacar que la joven modelo compartió con el cantante durante toda su estadía en el país azteca hasta que fue reportado como desaparecido y posteriormente hallado sin vida junto a su amigo, Regio Clown.

¿Cómo era la relación de Angie Miller y B-King?

Contrario a lo que muchos creían al inicio, Angie Miller no era la pareja sentimental de B-King, pues ambas personalidades se conocieron al siguiente día de que el cantante arribó México para llevar a cabo una presentación en vivo junto a Regio Clown.

Angie Miller rompe el silencio un mes después de la muerte de B-King. (Foto Canal RCN).

Desde entonces, según comentó el mánager del difunto cantante, ambos se volvieron inseparables y compartieron el resto de los días juntos, hasta que ocurrió la tragedia que le arrebató la vida al artista.

Así mismo, Miller aclaró por medio de sus redes sociales que nunca oficializó una relación sentimental con B-King, sino que por el contrario solo eran amigos del momento.

Ahora bien, poco después de que el cuerpo de B-King fuera repatriado a Colombia, Miller decidió retomar el control de sus redes sociales y desde entonces se ha mantenido activa compartiendo contenido como el misterioso mensaje sobre su situación sentimental actual.