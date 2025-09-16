Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andy Rivera habló acerca de su experiencia en la Residencia de Bad Bunny ¡Lo tuvo muy cerquita!

Andy Rivera asistió a la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico y compartió con sus seguidores detalles de esta experiencia única.

Andy Rivera estuvo en la Residencia de Bad Bunny
Andy Rivera compartió su experiencia en la Residencia de Bad Bunny / (Foto de AFP)

Andy Rivera, uno de los referentes del reguetón en Colombia, compartió con sus seguidores detalles de su visita a Puerto Rico, donde asistió a la 'Residencia de Bad Bunny'.

¿Cómo vivió Andy Rivera la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico?

El cantante colombiano sorprendió a sus fans al mostrar en redes su paso por Puerto Rico y su asistencia a la Residencia de Bad Bunny, uno de los espectáculos más concurridos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como “Choli”.

Rivera celebró que pudo estar a pocos metros del “Conejo Malo” y, a través de Instagram, publicó imágenes del momento junto a Maluma, generando cientos de comentarios positivos por parte de los internautas.

¿Qué otros anuncios ha realizado Andy Rivera?

En la isla, Andy Rivera no estuvo solo. Según los internautas, también se le vio en compañía del reguetonero Noriel, artista Puerto Riqueño con quien ha realizado varias colaboraciones musicales y que será uno de los invitados en su próximo concierto.

Andy Rivera se presentará en el Movistar Arena / (Foto de Freepik)

Rivera se presentará el próximo 18 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá. Este será el primer concierto en solitario que realizará en este escenario, y, respecto a ello, ha destacado que se trata de uno de los mayores retos de su carrera:

"Con miedo, pero voy a intentarlo, sé que es un reto muy grande estar solo en el Movistar Arena de Bogotá, pero uno de mis sueños más grandes, es celebrar en una noche estos 14 años de carrera, estar en un escenario único, con invitados únicos y un show exclusivamente diseñado para recordar el camino que nos trajo hasta aquí", destacó.

Por su parte, los internautas no han dudado en expresar su emoción por el evento que recorrerá éxitos como: “Primera cita”, “Espina de rosa”, “Si me necesitas” y “Te pintaron pajaritos”.

¿Qué trae el nuevo álbum “Un día a la vez” de Andy Rivera?

Además de su próximo 'Movistar Arena, el reguetonero ha estado construyendo otros proyectos como “Un día a la vez”, un trabajo en el que recopila emociones y aprendizajes de los últimos cuatro años. En este álbum no solo ha explorado nuevos sonidos, sino también, se ha enfocado en dar espacio a talentos emergentes.

¿Qué trae el nuevo álbum “Un día a la vez” de Andy Rivera?
Andy Rivera estrena su álbum “Un día a la vez” / (Foto de Freepik)

Rivera también ha continuado ampliando su trayectoria profesional, realizando colaboraciones con artistas como: Yeison Jiménez en “Borracho Te Busco”, Maisak en “Guerra Perdida” y Tavo en “Que Vaina Remix”. Así mismo, ha estrenado videoclips para temas como “Como Quisiera”, “Dame un Beso” y “Desde Antes” junto a Valka, consolidando así una etapa de apertura a nuevas propuestas.

