Andy Rivera confirmó el fin de su relación con Xime Mua: "encontrar una persona buena toma su tiempo"

El cantante urbano Andy Rivera sorprendió a sus seguidores al confirmar el fin de su relación con Xime Mua, tras semanas de especulaciones en redes sociales. A través de un video, el artista dejó ver que la ruptura no se habría dado en buenos términos tras lanzar polémica frase: “encontrar una persona buena toma su tiempo”.

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¿Andy Rivera y Xime Mua terminaron su relación sentimental?

Luego de semanas de rumores que apuntaban al fin de la relación entre Andy Rivera y la creadora de contenido Xime Mua el artista decidió romper el silencio de manera oficial por medio de sus redes sociales.

Andy Rivera y Ximena Castaño estarían atravesando una posible ruptura. (Foto: Freepik)

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas que ofrece Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Andy Rivera reveló que su relación con Xime Mua había llegado a su fin al asegurar que había heredado el trono de la soltería que hasta ese momento pertenecía a su papá, Jhonny Rivera, quien se casó recientemente.

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“Oficialmente heredé el trono de la soltería. Mi papá se me casó, entonces me tocó a mí ser el soltero de la familia”

Sin embargo, esto no fue lo único, pues el artista lanzó un polémico comentario que muchos internautas interpretaron como el fin de una relación nada bonita.

“Realmente yo llevo muchos años soltero y estoy como con eso… Sí hace falta el amor y el cariño, pero me conozco: a mí me gustan las relaciones largas, me gusta la estabilidad, entonces yo creo que encontrar una persona buena hoy en día toma su tiempo, pero la calle está dura”

Vale la pena recordar que Xime Mua se convirtió en la novia oficial de Andy tras muchos años de estar soltero, por lo que la noticia de su ruptura causó revuelo en las redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Andy Rivera su ruptura amorosa con Xime Mua?

La ruptura entre Andy Rivera y Xime Mua no pasó desapercibida en redes sociales, donde miles de seguidores reaccionaron de inmediato al anuncio del artista, convirtiendo el tema en tendencia y generando un intenso debate sobre lo ocurrido entre la pareja.

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Comentarios como: “Ay no, yo sí pensaba que iban en serio”, “eso ya se veía venir, la verdad…”, “igual uno nunca sabe qué pasa en una relación”, “me dio cosita lo que dijo, como que sí le dolió”, “duraron re poquito, qué pasó ahí pues”, “ese comentario fue como indirecta, ¿no?”, fueron algunos de los que destacaron en las diferentes redes sociales.