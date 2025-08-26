Andrés Parra mostró el cambio estético al que se sometió: así quedó el actor

El actor Andrés Parra ha estado en el foco mediático en las últimas semanas luego de confirmar su relación con Juliana Rivera.

¿Cuál procedimiento estético se hizo el actor Andrés Parra?

El actor les compartió varios videos a sus seguidores en donde les mostró el procedimiento estético que decidió hacerse según él motivado por su pareja sentimental.

El actor reveló que decidió retirarse los bellos de su nariz con cera, un procedimiento efectivo, pero al parecer algo doloroso.

Andrés Parra mostró el momento en que le retiraron los bellos de su nariz, algo que al parecer le generó dolor por su reacción.

Acabo de hacerme esta maric*da, hace días estaba feliz y miren esto. Es una trampa no lo hagan.

Andrés Parra mostró cómo quedó tras hacerse procedimiento estético. (Foto AFP: Luis Acosta)

¿Cómo reaccionó Andrés Parra tras hacerse procedimiento estético?

El actor expresó en su video que este procedimiento le había causado gran molestia y por eso no dudó en revelar que estaba arrepentido por haber accedido a hacerlo por petición de su pareja.

Yo les voy a dar un consejo en la vida, se los he dicho, no tengan novia, pareja, no lo hagan.

Tras hacerse dicho procedimiento, el actor bromeó al proponerle a sus seguidores que subastaría los palillos con la cera de su procedimiento.

¿Cómo reaccionó la pareja de Andrés Parra al ver el resultado del actor?

Juliana Rivera, pareja del actor Andrés Parra, quien al parecer lo motivó para hacerse dicho procedimiento estético no dudó en reaccionar al ver la reacción de su pareja y el resultado.

Te amo cosa mía.

Según se ha podido conocer en redes sociales, Juliana Rivera es antioqueña y es una relacionista pública. Al parecer, lleva radicada desde hace varios años en Miami, Estados Unidos en donde se dedica a la gestión y organización de eventos sociales y empresariales.

Además, se conoce que Juliana es mamá de dos hijos a quienes presume en sus redes sociales como su gran motor e inspiración.