Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata, le respondió a Yina Calderón tras burlarse de su físico

El exfutbolista Santiago Arroyave reaccionó a las declaraciones de Yina Calderón en donde lo llamó "mocho".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata le contestó a Yina Calderón
Santiago Arroyave no se quedó callado ante comentario de Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

El exfutbolista y creador de contenido Santiago Arroyave le respondió a Yina Calderón luego que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le criticara su físico.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el físico de Santiago Arroyave, expareja de Mariana Zapata?

El joven influenciador Santiago Arroyave, se ha dado a conocer en el mundo de las redes sociales por su historia de superación personal, ya que a nació con una malformación congénita y a pesar de esto logró cumplir su sueño de ser futbolista profesional.

Santiago también fue conocido por su mediática relación con la influenciadora Mariana Zapata, precisamente, por este tema, la influenciadora Yina Calderón lo mencionó en medio de una transmisión en vivo.

Al parecer, Yina se encontraba hablando de Mariana Zapata tras su ruptura con el streamer Mr. Stiven, en medio de sus declaraciones habló de la pasada relación de la antioqueña con Arroyave, sin embargo, al momento de referirse a él lo hizo de manera despectiva llamándolo: "El muchacho del bracito".

Yina Calderón le respondió a Santiago Arroyave
Yina Calderón arremetió contra Santiago Arroyave. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Santiago Arroyave a declaraciones de Yina Calderón sobre su físico?

Santiago Arroyave no se quedó callado ante la forma despectiva en que Yina Calderón se refirió a él y en una entrevista aseguró que sentía que le había faltado al respeto.

Ponerme como de lástima no me gustó.

El exjugador expresó que ella lo conocía a él y que por eso no le perdonaba haberse referido a él de esa forma, ya que sentía que lo había hecho de aposta.

Porque ella hizo una historia refiriéndose a mí como el tipo que le falta un brazo, qué le costaba decir que era Santiago, el ex de Mariana Zapata.

Asimismo, dejó claro que aunque no tiene ningún inconveniente con ella hasta el momento, todavía no había recibido una disculpa de la influenciadora.

Ella no me cae mal, pero fue algo que no me gustó porque tengo nombre y apellido

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las declaraciones de Santiago Arroyave?

Yina Calderón no se quedó callada al ver las declaraciones de Santiago Arroyave y como era de esperarse le contestó de nuevo.

Santiago, yo en ningún momento te traté mal, no sabía tu nombre y lo hice con respeto, diciendo el chico que le falta un bracito.

Aunque se esperaba que se disculpara con él o algo por el estilo, la influenciadora huilense volvió a referirse de manera despectiva hacia él.

Si tú quieres que te nombre como es, mocho, el chico que está mocho.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrés Parra mostró el cambio estético que se realizó Talento nacional

Andrés Parra mostró el cambio estético al que se sometió: así quedó el actor

"No lo hagan": el actor Andrés Parra mostró su antes y después tras su procedimiento estético por motivación de su pareja.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón genera controversia al mostrar detalle de su cuerpo: "qué necesidad"

A través de su cuenta de Instagram, Yina Calderón hizo una particular aparición que no pasó desapercibida entre los internautas.

La Tremenda sorprendió a sus seguidores con una notoria pérdida de peso Influencers

La Tremenda dejó en shock con su drástica pérdida de peso: así luce ahora

La Tremenda presumió los primeros resultados de su reciente intervención para la pérdida de peso y sorprendió a sus fans.

Lo más superlike

Minutos de terror: el hombre luchó desesperadamente por respirar bajo el agua. Viral

Así fue el dramático momento que vivió un buzo al enfrentarse a un pulpo gigante

Un buzo vivió minutos de terror cuando un pulpo lo envolvió en el Caribe, el video del rescate se volvió viral en redes.

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?

Christian Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal deberá pagar esta millonaria suma si le es infiel a Ángela Aguilar

Comer entre 2 y 4 horas antes del ejercicio ayuda a mejorar el rendimiento físico. Salud

¿Cuál es el mejor momento para comer antes y después de entrenar?

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!