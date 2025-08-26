Santiago Arroyave, ex de Mariana Zapata, le respondió a Yina Calderón tras burlarse de su físico

El exfutbolista y creador de contenido Santiago Arroyave le respondió a Yina Calderón luego que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le criticara su físico.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el físico de Santiago Arroyave, expareja de Mariana Zapata?

El joven influenciador Santiago Arroyave, se ha dado a conocer en el mundo de las redes sociales por su historia de superación personal, ya que a nació con una malformación congénita y a pesar de esto logró cumplir su sueño de ser futbolista profesional.

Santiago también fue conocido por su mediática relación con la influenciadora Mariana Zapata, precisamente, por este tema, la influenciadora Yina Calderón lo mencionó en medio de una transmisión en vivo.

Al parecer, Yina se encontraba hablando de Mariana Zapata tras su ruptura con el streamer Mr. Stiven, en medio de sus declaraciones habló de la pasada relación de la antioqueña con Arroyave, sin embargo, al momento de referirse a él lo hizo de manera despectiva llamándolo: "El muchacho del bracito".

Yina Calderón arremetió contra Santiago Arroyave. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Santiago Arroyave a declaraciones de Yina Calderón sobre su físico?

Santiago Arroyave no se quedó callado ante la forma despectiva en que Yina Calderón se refirió a él y en una entrevista aseguró que sentía que le había faltado al respeto.

Ponerme como de lástima no me gustó.

El exjugador expresó que ella lo conocía a él y que por eso no le perdonaba haberse referido a él de esa forma, ya que sentía que lo había hecho de aposta.

Porque ella hizo una historia refiriéndose a mí como el tipo que le falta un brazo, qué le costaba decir que era Santiago, el ex de Mariana Zapata.

Asimismo, dejó claro que aunque no tiene ningún inconveniente con ella hasta el momento, todavía no había recibido una disculpa de la influenciadora.

Ella no me cae mal, pero fue algo que no me gustó porque tengo nombre y apellido

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las declaraciones de Santiago Arroyave?

Yina Calderón no se quedó callada al ver las declaraciones de Santiago Arroyave y como era de esperarse le contestó de nuevo.

Santiago, yo en ningún momento te traté mal, no sabía tu nombre y lo hice con respeto, diciendo el chico que le falta un bracito.

Aunque se esperaba que se disculpara con él o algo por el estilo, la influenciadora huilense volvió a referirse de manera despectiva hacia él.