Dos meses después del fallecimiento de un cantante de música popular, siguen saliendo a la luz detalles que estremecen a sus seguidores. Andrés Franco, conocido en la industria musical como El Agropecuario, reveló que el artista le había ofrecido viajar junto a él en su avioneta el mismo día en que ocurrió el hecho.

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¿Andrés Franco pudo haber fallecido junto a Yeison Jiménez?

Según comentó Andrés Franco, un día antes de que Yeison Jiménez y parte de su equipo fallecieran en un accidente aéreo, el artista de música popular le habría ofrecido viajar con él en su avioneta. Sin embargo, esto no se concretó.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Asimismo, Andrés reveló que fue el último artista que estuvo junto a Yeison Jiménez antes de su fallecimiento, ya que ambos se presentaron en el mismo lugar. La idea de que viajara con él era crear contenido para redes sociales, pero finalmente no ocurrió.

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“A mí me impactó mucho, porque yo fui el último artista que estuvo con Yeison y lo más curioso es que yo iba a viajar con Yeison en el avión… Yo me vi con un compañero que me decía: váyase usted con el fotógrafo para hacer contenido, que estamos con Yeison en la avioneta”.

¿Por qué Andrés Franco no viajó junto a Yeison Jiménez en su avioneta?

Andrés Franco explicó que, por temas de tiempo, el viaje que tenía previsto realizar junto a Yeison Jiménez finalmente no se concretó. Sin embargo, varias personas en común pensaron lo contrario, por lo que tras conocerse la noticia del fallecimiento de Jiménez, muchos intentaron comunicarse con su celular, pero no respondió porque estaba durmiendo antes de su presentación.

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“Al otro día yo cantaba a las cinco de la tarde y me quedé dormido en el carro. Cuando desperté vi llamadas de amigos, vi la de Lina, la hermana, y del Charrito Negro, porque el rumor era que yo estaba con Yeison”, relató Franco.

El artista explicó que en un principio pensó que se trataba de una broma, debido a la cantidad de llamadas perdidas. Sin embargo, minutos después confirmó la impactante noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, justo antes de subirse al escenario, donde tuvo que compartir lo ocurrido con los asistentes a su concierto.