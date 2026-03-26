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La casa de los famosos: Campanita y Juanda Caribe se disputaron el poder de salvación, ¿quién ganó?

Entre Campanita y Juanda Caribe se definió el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia; así fue la prueba.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Campanita y Juanda Caribe compitieron por el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia
Campanita y Juanda Caribe se enfrentaron por el ‘robo de salvación’ en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia, los participantes se enfrentaron a un nuevo reto de salvación que puso a prueba su destreza y habilidad en medio de un desafío poco convencional.

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¿Cómo fue la prueba de salvación en bicicleta en La casa de los famosos Colombia?

En esta ocasión, los famosos tuvieron que completar una pista de obstáculos mientras conducían una bicicleta pequeña y vestidos de osos de circo.

El objetivo era atravesar el circuito en el menor tiempo posible, superando cada uno de los obstáculos dispuestos en la pista.

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Quien lograra el mejor tiempo se convertiría en el ganador de la salvación y obtendría el derecho de enfrentarse en la gala al líder de la semana, es decir a Juanda Caribe.

Campanita y Juanda Caribe compitieron por el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia
Campanita y Juanda Caribe se enfrentaron por el ‘robo de salvación’ en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Tras completar el circuito, se definió quién obtuvo el mejor tiempo. En esta ocasión, el finalista fue Campanita, quien se enfrentaría a Juanda Caribe para ‘robarle el poder de salvación’.

¿Quién se quedó con el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de la noche del 26 de marzo, el enfrentamiento por el poder de salvación se llevó a cabo con una prueba llamada “Fichas deslizables”.

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En este juego, cada participante se ubicó en un extremo de una mesa dividida en dos mitades. Una de las superficies era lisa y estaba ligeramente inclinada hacia el centro.

En el medio de la mesa había una barrera con una apertura horizontal por donde debían pasar las fichas hacia el lado del oponente.

Campanita y Juanda Caribe compitieron por el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia
Campanita y Juanda Caribe se enfrentaron por el ‘robo de salvación’ en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Cada jugador contaba con la misma cantidad de fichas circulares, ubicadas en su respectivo lado. Para impulsarlas, debían utilizar un caucho elástico fijado a la mesa.

El objetivo era lograr que la mayor cantidad de fichas cruzara hacia el lado contrario.

Finalmente, en una reñida disputa entre los participantes, Juanda Caribe fue el ganador y en la próxima gala tendrá que decir el nombre del famoso que sacará de la placa de nominación.

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