Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La casa de los famosos Colombia: Eidevin entra a placa tras abrir la caja de Pandora, ¿qué ocurrió?

La caja de Pandora cambió el juego en La casa de los famosos y afectó a participante de Calma.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eidevin queda en placa tras abrir la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia
Eidevin queda en placa tras abrir la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Se abrió de nuevo la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia, y los participantes se llevaron una nueva sorpresa que afectó a los de Calma.

Artículos relacionados

¿Cómo se fue desarrollando la cadena de la caja de Pandora en La casa de los famosos?

La dinámica se dio en medio de la semana de liderazgo de Juanda Caribe, quien fue el encargado de abrir de nuevo la caja y que más de uno se llevó la gran sorpresa cambiando el juego de muchos.

Juanda Caribe, como líder de la semana, abrió la caja de Pandora y tuvo que entregársela a otro famoso dentro de la competencia.

Artículos relacionados

Sin dudarlo, decidió dársela a Mariana, a quien señaló como su “enemiga íntima”, iniciando así la cadena de entrega que establecía en esta ocasión la dinámica.

Eidevin queda en placa tras abrir la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia
Eidevin queda en placa tras abrir la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Mariana recibió la caja y, según la regla del juego, debía entregársela a otro participante.

En ese momento, tomó la decisión de dársela a Valentino, quien continuó con la dinámica establecida por el beneficio dentro de la casa más famosa de Colombia.

Posteriormente, Valentino recibió la caja y debía entregársela a otro famoso, un caja más pequeña.

Artículos relacionados

En su decisión final, se la dio a Eidevin, quien al momento de abrirla reaccionó al conocer lo que implicaba dentro de La casa de los famosos, especialmente porque el contenido de la caja estaba relacionado con su permanencia en el juego.

¿Cuál fue la reacción de Eidevin tras abrir la pequeña caja de pandora en La casa de los famosos Colombia?

Tras abrir la caja de Pandora, Eidevin reaccionó de inmediato y le habló de una a las cámaras. En ese momento, pidió el apoyo del público a través de los votos, luego de conocerse que su situación lo ponía en riesgo.

Eidevin queda en placa tras abrir la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia
Eidevin queda en placa tras abrir la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Y como se conoce cada vez que se abre la caja de Pandora trae sorpresas y cambios en La casa de los famosos Colombia, y esta vez no fue la excepción dejando a los de Calma sorprendidos, y poniendo en aprietos a Juanda Caribe que en la próxima gala deberá decidir qué famoso salva de la eliminación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Marilyn Patiño, Beba y Luisa Cortina: volverán dos con el poder de resurrección a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: el poder de resurrección cambió y ahora no solo entra una sino dos

El poder de resurrección cambió en La casa de los famosos y ahora no solo los participantes votarán por la famosa que se quede.

Volvió el camión de la mudanza y se llevó a Manuela Gómez La casa de los famosos

El camión de la mudanza regresó a La casa de los famosos y sacó a un participante: ¿Manuela o Eidevin?

El camión de la mudanza regresó a La casa de los famosos Colombia y sacó a un participante que muchos se esperaban.

Campanita y Juanda Caribe compitieron por el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La casa de los famosos: Campanita y Juanda Caribe se disputaron el poder de salvación, ¿quién ganó?

Entre Campanita y Juanda Caribe se definió el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia; así fue la prueba.

Lo más superlike

Yeison Jiménez habría invitado a Andrés Franco a su avioneta el día del accidente. Yeison Jiménez

Artista popular reveló que Yeison Jiménez le ofreció viajar en su avioneta el día del accidente

Reconocido artista del género popular reveló que Yeison Jiménez le ofreció viajar en su avioneta el día del accidente.

Vuelve el Master Training UAO - RCN con enfoque en televisión en vivo Producciones RCN

Vuelve la iniciativa que acerca a nuevos talentos al mundo de la TV en vivo: ¿De qué se trata?

Mujer vinculada con Blessd se pronunció y aseguró tener más pruebas. Blessd

Modelo vinculada con Blessd rompe el silencio tras los señalamientos: "ya habría mostrado pruebas”

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental Salud

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental

Alejandra Guzmán sufrió un accidente casero Talento internacional

Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente: su padre revela su estado de salud