La casa de los famosos Colombia: Eidevin entra a placa tras abrir la caja de Pandora, ¿qué ocurrió?

Se abrió de nuevo la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia, y los participantes se llevaron una nueva sorpresa que afectó a los de Calma.

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¿Cómo se fue desarrollando la cadena de la caja de Pandora en La casa de los famosos?

La dinámica se dio en medio de la semana de liderazgo de Juanda Caribe, quien fue el encargado de abrir de nuevo la caja y que más de uno se llevó la gran sorpresa cambiando el juego de muchos.

Juanda Caribe, como líder de la semana, abrió la caja de Pandora y tuvo que entregársela a otro famoso dentro de la competencia.

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Sin dudarlo, decidió dársela a Mariana, a quien señaló como su “enemiga íntima”, iniciando así la cadena de entrega que establecía en esta ocasión la dinámica.

Eidevin queda en placa tras abrir la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Mariana recibió la caja y, según la regla del juego, debía entregársela a otro participante.

En ese momento, tomó la decisión de dársela a Valentino, quien continuó con la dinámica establecida por el beneficio dentro de la casa más famosa de Colombia.

Posteriormente, Valentino recibió la caja y debía entregársela a otro famoso, un caja más pequeña.

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En su decisión final, se la dio a Eidevin, quien al momento de abrirla reaccionó al conocer lo que implicaba dentro de La casa de los famosos, especialmente porque el contenido de la caja estaba relacionado con su permanencia en el juego.

¿Cuál fue la reacción de Eidevin tras abrir la pequeña caja de pandora en La casa de los famosos Colombia?

Tras abrir la caja de Pandora, Eidevin reaccionó de inmediato y le habló de una a las cámaras. En ese momento, pidió el apoyo del público a través de los votos, luego de conocerse que su situación lo ponía en riesgo.

Eidevin queda en placa tras abrir la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Y como se conoce cada vez que se abre la caja de Pandora trae sorpresas y cambios en La casa de los famosos Colombia, y esta vez no fue la excepción dejando a los de Calma sorprendidos, y poniendo en aprietos a Juanda Caribe que en la próxima gala deberá decidir qué famoso salva de la eliminación.