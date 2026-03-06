Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrés Altafulla presume el nuevo espacio de su casa y deja a muchos sorprendidos, ¿qué mostró?

Andrés Altafulla se mostró emocionado al revelar el nuevo espacio que instaló en el balcón de su casa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de mostrar una nueva adquisición para su hogar.

¿Qué nueva compra mostró Andrés Altafulla para su casa?

Desde hace algunos días, el cantante barranquillero había adelantado a sus seguidores que estaba preparando un nuevo espacio en su vivienda.

Según contó en ese momento, se trataba de una sala exterior que quería instalar en el balcón de su apartamento.

Ahora, por medio de sus historias de Instagram, Andrés Altafulla compartió un video en el que mostró cómo quedó finalmente este lugar.

En los videos se puede ver una sala de color gris ubicada en el balcón, donde el artista aparece sentado mientras enseña el nuevo mueble y en el que también se aprecia la vista panorámica que tiene desde su apartamento hacia los cerros de la ciudad.

El lugar luce pequeño pero acogedor rincón pensado para descansar o compartir momentos tranquilos.

¿Cómo reaccionó Altafulla tras mostrar este espacio de su casa?

Altafulla se mostró emocionado al enseñar este nuevo elemento de su casa, mientras saludaba a sus seguidores y les mostraba cómo había quedado organizado el balcón con la sala exterior.

Desde que terminó su participación en La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla ha estado compartiendo con frecuencia algunos momentos de su vida personal y profesional a través de sus redes sociales.

Uno de los cambios que mencionó poco después de finalizar el programa fue su mudanza a la ciudad de Medellín.

Desde entonces ha mostrado varios detalles de este proceso, incluyendo algunos de los muebles y espacios que ha ido organizando en su nuevo hogar.

En diferentes publicaciones Altafulla ha mencionado que está trabajando en nueva música y enfocado en proyectos relacionados con su faceta como cantante.

Mientras tanto, en redes sociales también han circulado comentarios sobre su vida sentimental. Algunos usuarios han mencionado la posibilidad de que tenga una nueva pareja; sin embargo, el artista no ha confirmado si actualmente se encuentra en una relación o si continúa soltero tras la relación que tuvo con Karina García.

 

