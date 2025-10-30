Andrea Valdiri sorprendió con un disfraz para asustar a sus empleados

Andrea Valdiri volvió a dar de qué hablar con una ocurrencia que mezcló humor y susto: la influenciadora decidió disfrazarse de forma inesperada para asustar a sus empleados y sus reacciones se volvieron virales.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

¿De qué se disfrazó Andrea Valdiri para asustar a sus empleados?

En el marco de la celebración de Halloween, Andrea Valdiri aprovechó la época para hacer una broma a varios de sus empleados. La barranquillera decidió crear un disfraz inesperado con el que buscó mezclarse entre los muros de su casa y asustarlos.

El creativo disfraz de Andrea Valdiri que causó risas y sustos entre sus empleados. (Foto Canal RCN).

Con ayuda de un cómplice, Andrea pintó todo su cuerpo de blanco para camuflarse con las paredes de su casa, que son del mismo color. La idea era pasar desapercibida y así sorprender a sus trabajadores.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

“Esto va a estar buenísimo. Me puse ropa blanca, me voy a pintar toda de blanco. Yo dije: en este mes asusto a todo el mundo, ¡vamos a hacer bromas!”, comentó la influenciadora.

Con un aerógrafo, la creadora de contenido cubrió su cuerpo de pintura blanca, logrando un aspecto inesperado que le permitió tomar por sorpresa a sus empleados. La primera en caer fue una de sus trabajadoras, a quien le pidió que recogiera unos zapatos para poder realizarle la broma.

Uno tras otro fue cayendo en la broma de Andrea Valdiri, que generó risas tanto entre los presentes como entre sus seguidores en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los internautas al disfraz improvisado de Andrea Valdiri y su broma?

La ocurrencia de Andrea Valdiri no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes reaccionaron con comentarios y risas ante la creatividad de la influenciadora para celebrar Halloween de una forma diferente.

El disfraz de Andrea Valdiri que generó sorpresa entre sus empleados. (Foto Canal RCN).

Cabe recordar que la barranquillera suele aprovechar esta época del año para lucir elaborados disfraces que terminan retratados en producciones fotográficas profesionales. Sin embargo, este año no habría tenido el tiempo suficiente para prepararlo, por lo que optó por algo más sencillo, pero con gran impacto, al menos entre sus empleados.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón recordó a Epa Colombia con emotivo video tras alejarse del país: “te extrañaré”

En los comentarios, varios usuarios elogiaron a la barranquillera y destacaron que, aunque fue un disfraz improvisado, logró cumplir su propósito. “Solo a ella se le ocurre algo así”, “Siempre sabe cómo hacernos reír” y “Aunque no tuvo tiempo, le quedó genial”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.