¿Andrea Valdiri se enfrentará contra Juliana Calderón?, esta fue la propuesta que hizo Yina Calderón

Yina Calderón volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital. En esta ocasión, la creadora de contenido llamó la atención al retar a Andrea Valdiri a través de redes sociales.

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¿Qué pasó entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en Stream Fighters?

El enfrentamiento entre Valdiri y Calderón en Stream Fighters 4, realizado en octubre de 2025 en Bogotá, se convirtió en uno de los episodios más comentados. La pelea, que había sido anunciada como uno de los combates principales del evento, terminó en casi 20 segundos.

Tras los primeros intercambios, Calderón decidió no continuar. Aunque después explicó que el juez habría detenido al notar que no se defendía, gran parte de los espectadores interpretaron la situación como un abandono voluntario del ring.

Como resultado, Andrea fue declarada ganadora de forma inmediata.

En redes recuerdan el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón / (Fotos del Canal RCN)

El episodio también tuvo repercusiones fuera del ring. Westcol, organizador del evento, expresó su desacuerdo en plena transmisión y cuestionó la participación de Yina Calderón. Además, reveló que no la incluiría en futuras ediciones del evento.

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¿Qué le propuso Yina Calderón a Andrea Valdiri tras la batalla?

A finales de marzo del 2026, Calderón decidió reabrir el tema con una nueva propuesta. A través de un video en redes sociales, planteó la idea de una revancha dentro del mismo evento, pero con un giro en la dinámica.

Según detalló, esta propuesta surge como respuesta a los comentarios que dejó su salida del combate frente a Andrea Valdiri, con la intención de plantear un nuevo escenario en el que se cumpla el enfrentamiento que muchos esperaban.

“Para que no digan que no damos desquite, para que no digan que no cumplimos. ¡Andrea Valdiri versus Juliana Calderón… la revancha!”.

Yina Calderón afirma que Juliana Calderón se enfrentaría contra Andrea Valdiri / (Fotos del Canal RCN)

Hasta el momento, ni Andrea Valdiri ni los organizadores han confirmado si aceptarán el reto o si se llevará a cabo una nueva edición con este combate.

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¿Quién es Juliana Calderón y por qué se enfrentaría a Andrea Valdiri?

Juliana Calderón, es la hermana de Yina Calderón que fue mencionada como posible participante en la revancha. De acuerdo con lo dicho por la empresaria, Juliana ya había considerado subir al ring durante la edición anterior del evento.

Según relató, en ese momento su hermana estuvo cerca de participar, pero la situación no se concretó. Ahora, con esta nueva propuesta, Juliana sería la encargada de enfrentar a Andrea Valdiri en un posible combate.

"Mi hermana no es ninguna gallina, ella sí acepta el reto de subir de verdad" destacó Yina

El anuncio generó diversas reacciones en redes sociales, donde los usuarios se mantienen a la expectativa sobre lo que podría suceder en caso de que se concrete el evento.