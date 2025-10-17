Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri reveló por qué aceptó enfrentarse a Yina Calderón en el ring de boxeo

Andrea Valdiri se sinceró sobre los verdaderos motivos que la llevaron a aceptar enfrentarse a Yina Calderón en Stream Fighters 4.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andrea Valdiri confesó la verdadera razón por la que aceptó enfrentarse a Yina Calderón
Andrea Valdiri reveló qué la motivó a enfrentarse a Yina Calderón en el ring. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora barranquillera Andrea Valdiri sorprendió al revelar por primera vez la verdadera razón por la que aceptó subirse al ring de boxeo junto a Yina Calderón en Stream Fighters 4. Aunque la polémica empresaria tuvo mucho que ver en su decisión, eso no fue lo único que la motivó.

¿Por qué Andrea Valdiri aceptó enfrentarse a Yina Calderón en Stream Fighters 4?

En medio de una entrevista con Westcol, organizador de Stream Fighters 4, Andrea Valdiri se sinceró sobre la verdadera razón que la llevó a aceptar participar en el evento deportivo. Y contrario a lo que muchos pensaban, Yina Calderón no fue su única motivación.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Andrea Valdiri deja a todos en shock al reconocer talento de Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Según comentó la bailarina barranquillera, una vez le ofrecieron entrar en esta competencia deportiva, decidió aceptar sin titubeos, aún sabiendo que en aquel momento no sabía contra quién iba a enfrentarse.

La razón por la que aceptó fue que desde siempre ha querido ser boxeadora profesional, pero por circunstancias de la vida esto nunca se concretó. Sin embargo, decidió involucrar este deporte en su rutina y desde entonces lo ha practicado con gran dedicación.

“Toda mi vida quise boxear. A mí no se me presentó la oportunidad, pero cuando yo no estaba bien económicamente yo dije: yo quiero ser una boxeadora de mi propia historia. Vine de una familia disfuncional donde había mucha viol3ncia, yo siempre quise boxear, porque yo dije: voy a boxear para defender a mi mamá, a mi hermana”.

¿Yina Calderón fue una motivación más para participar en Stream Fighters 4?

Así mismo Andrea Valdiri mencionó que una vez conoció que se había concretado que su enfrentamiento sería con Yina Calderón, vio una oportunidad aún más grande, debido a que no solo lo hacía por ella, sino también para desquitarse por todo lo que la polémica influenciadora afirmó sobre ella en redes sociales durante más de cinco años.

“Tengo una vieja que me están pagando para casc*rla, que me cae mal. Yo dije: ¿a quién le pagan una vaina legal para casc*r a la que ha hablado mal de ti durante 6 años?”

Andrea Valdiri lanzó pulla a Yina Calderón
Andrea Valdiri lanzó advertencia a Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)
