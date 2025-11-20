Andrea Valdiri reveló nueva operación, así luce ahora

La influenciadora Andrea Valdirise sometió a un nueva intervención para mejorar su físico y su salud.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿Qué intervención se hizo Andrea Valdiri?

La creadora de contenido se realizó un cambio el tamaño de su parte superior debido a que le estaban pesando bastante y le estaban provocando andar encorvada, dañando su postura.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su casa totalmente fajada dando a conocer el procedimiento que se realizó.

Según indicó estaba en una talla 36D y decidió pasar a una talla 32 para estar más a gusto con su tamaño luego de haber bajado tanto de peso.

Recordemos que, la influenciadora se sometió a un fuerte entrenamiento y deshidratación para lograr tener el peso acordado para su enfrentamiento contra Yina Calderón en 'Stream Fighters 4', donde le ganó a la empresaria después de que esta renunciara pocos segundos después de haber iniciado el primer round.

La barranquillera mostró que no quería ninguna cicatriz visible, por lo que, le pidió a su médico profesional que se las ingeniera al respecto, por lo que, le puso hilos internos, los cuales se ven cuando ella estira la zona.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la nueva intervención de Andrea Valdiri?

Los internautas reaccionaron en redes sociales y destacaron lo bien que se ve, indicando que rejuveneció bastante, pues le recuerdan a la Valdiri que conocieron hace algunos en las plataformas digitales.

Por ahora, la influenciadora sigue cuidándose y manteniendo sus hábitos de vida saludable con ejercicios y sana alimentación.

Artículos relacionados Paola Jara Hijos de Jessi Uribe sorprendieron a Paola Jara con sorpresa tras su embarazo

Asimismo, continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con sus ocurrencias, bailes, maternidad con sus hijas Isabella y Adhara, y parte de su estilo de vida, que tanta atención llama de sus admiradores.

Además, de seguir trabajando en nuevos proyectos y de disfrutar de su relación con el empresario Juan Daniela Sepúlveda, de quien se ha mostrado muy enamorada y quien la ha acompañado en diferentes momentos importantes de la vida de la influenciadora.