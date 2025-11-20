Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri reveló nueva operación, así luce ahora

La influenciadora Andrea Valdiri reveló su nueva intervención para mejorar su apariencia física.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La influenciadora Andrea Valdirise sometió a un nueva intervención para mejorar su físico y su salud.

¿Qué intervención se hizo Andrea Valdiri?

La creadora de contenido se realizó un cambio el tamaño de su parte superior debido a que le estaban pesando bastante y le estaban provocando andar encorvada, dañando su postura.

Andrea Valdiri sobre su nueva intervencion

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su casa totalmente fajada dando a conocer el procedimiento que se realizó.

Según indicó estaba en una talla 36D y decidió pasar a una talla 32 para estar más a gusto con su tamaño luego de haber bajado tanto de peso.

Recordemos que, la influenciadora se sometió a un fuerte entrenamiento y deshidratación para lograr tener el peso acordado para su enfrentamiento contra Yina Calderón en 'Stream Fighters 4', donde le ganó a la empresaria después de que esta renunciara pocos segundos después de haber iniciado el primer round.

La barranquillera mostró que no quería ninguna cicatriz visible, por lo que, le pidió a su médico profesional que se las ingeniera al respecto, por lo que, le puso hilos internos, los cuales se ven cuando ella estira la zona.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la nueva intervención de Andrea Valdiri?

Los internautas reaccionaron en redes sociales y destacaron lo bien que se ve, indicando que rejuveneció bastante, pues le recuerdan a la Valdiri que conocieron hace algunos en las plataformas digitales.

Andrea Valdiri se hace nueva operación

Por ahora, la influenciadora sigue cuidándose y manteniendo sus hábitos de vida saludable con ejercicios y sana alimentación.

Asimismo, continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con sus ocurrencias, bailes, maternidad con sus hijas Isabella y Adhara, y parte de su estilo de vida, que tanta atención llama de sus admiradores.

Además, de seguir trabajando en nuevos proyectos y de disfrutar de su relación con el empresario Juan Daniela Sepúlveda, de quien se ha mostrado muy enamorada y quien la ha acompañado en diferentes momentos importantes de la vida de la influenciadora.

