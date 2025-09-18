Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri revela problemas que tiene con su hija mayor Isabella

Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales los problemas que enfrenta con su hija mayor Isabella.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Andrea Valdiri
Andrea Valdiri revela problemas que tiene con su hija Isabella. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido y empresaria barranquillera, Andrea Valdiri, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un problema que enfrenta con su hija mayor, Isabella.

Artículos relacionados

A través de sus historias de Instagram, la influencer decidió desahogarse y contar la situación que vive en su casa.

¿Qué problemas tienen Andrea Valdiri y su hija mayor Isabella?

Valdiri explicó que el inconveniente no tiene que ver con temas de disciplina ni de colegio, sino con algo más cotidiano: su ropa. Según relató, su hija de 14 años suele tomar sin permiso varias prendas de su clóset y usarlas como propias.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri revela que su hija Isabella se roba su ropa. (Foto Canal RCN)

“Yo en esta casa estoy teniendo problemas con Isabella. Dios mío, señor. Mira, yo a esa edad no me robaba la ropa de mi mamá”, comentó la barranquillera en tono de broma.

Andrea aseguró que Isabella ya es una adolescente que puede usar sin problema sus blusas, tops, bodies e incluso sus bolsos y carteras. Añadió que, cada vez que no encuentra alguna de sus prendas, sabe que estará en el clóset de su hija.

“Isabella tiene 14 años, pero Isabella es un mujerón. Me roba las camisetas básicas, los bodies, se me pone todo. De vaina no se me pone los zapatos porque yo calzo 42”, agregó la creadora de contenido, entre risas.

Valdiri comentó que, aunque entiende que su hija esté atravesando la etapa de la adolescencia y los cambios propios de la edad, lo que más le afecta es que le tome su ropa constantemente.

Artículos relacionados

¿Cuántas hijas tiene Andrea Valdiri?

La empresaria ha estado siempre bajo la mirada del público por su faceta empresarial, sus polémicas y su vida familiar.

Actualmente, la barranquillera es madre de dos niñas: Isabella, de 14 años, quien ya muestra interés en el modelaje y suele aparecer en las publicaciones de su madre, y Adhara, de cuatro años, fruto de su relación con el cantante y compositor Lowe León.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri tiene dos hijas: Isabella y Adhara. (Foto Canal RCN)

Andrea ha contado en entrevistas que tuvo a Isabella cuando tenía 18 años y que asumió sola la crianza de su hija.

Según explicó, el padre de su primogénita falleció y nunca llegó a hacerse cargo de sus responsabilidades.

Artículos relacionados

En contraste, su segunda hija, Adhara, nació el 9 de junio de 2021 y desde entonces también ha tenido gran visibilidad en redes sociales, ya que Valdiri comparte de manera constante momentos de su vida familiar.

La influencer no solo se ha convertido en una de las figuras digitales más seguidas del país, sino también en alguien que suele exponer con naturalidad su vida privada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dani Duke y la Liendra Dani Duke

Dani Duke aclaró crítica sobre su video filtrado con la Liendra

Dani Duke dio más detalles tras ser interrogada sobre el video que se filtró de ella con la Liendra.

¿Qué dijo la hermana de B-King sobre la extraña desaparición en México? Talento nacional

Hermana de B-King se pronuncia sobre su desaparición en México: reveló nuevos detalles

Hermana de B-King rompió el silencio sobre su desaparición en México y reveló nuevos detalles de esta lamentable situación.

Mariana Morales Miss Universe Colombia

Mariana Morales, Miss Bogotá, reveló que estuvo al borde de la muerte años atrás

Mariana Morales, Miss Bogotá, rompió el silencio sobre su procedimiento de reasignación.

Lo más superlike

Karol G emociona al cantar en el Pueblito Paisa en medio de grabación Karol G

Karol G en el Pueblito Paisa: fans vivieron un show inesperado en medio del rodaje de “Tu Perfume”

Karol G sorprendió en Medellín con un concierto inesperado en el Pueblito Paisa durante el rodaje de “Tu Perfume”.

La hija de Chespirito comparte imágenes inéditas de su familia Roberto Gómez Bolaños

Así lucía Graciela, la primera esposa de Chespirito, cuando aún estaban casados ¡Imágenes inéditas!

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus Salud

Elizabeth Loaiza confesó que padeció Tinnitus: ¿en qué consiste esta enfermedad?

Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard vivieron uno de los momentos más tensos en la competencia. MasterChef Celebrity Colombia

Violeta y Michelle ganan el reto con una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”