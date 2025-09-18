Andrea Valdiri revela problemas que tiene con su hija mayor Isabella

La creadora de contenido y empresaria barranquillera, Andrea Valdiri, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un problema que enfrenta con su hija mayor, Isabella.

A través de sus historias de Instagram, la influencer decidió desahogarse y contar la situación que vive en su casa.

¿Qué problemas tienen Andrea Valdiri y su hija mayor Isabella?

Valdiri explicó que el inconveniente no tiene que ver con temas de disciplina ni de colegio, sino con algo más cotidiano: su ropa. Según relató, su hija de 14 años suele tomar sin permiso varias prendas de su clóset y usarlas como propias.

Andrea Valdiri revela que su hija Isabella se roba su ropa. (Foto Canal RCN)

“Yo en esta casa estoy teniendo problemas con Isabella. Dios mío, señor. Mira, yo a esa edad no me robaba la ropa de mi mamá”, comentó la barranquillera en tono de broma.

Andrea aseguró que Isabella ya es una adolescente que puede usar sin problema sus blusas, tops, bodies e incluso sus bolsos y carteras. Añadió que, cada vez que no encuentra alguna de sus prendas, sabe que estará en el clóset de su hija.

“Isabella tiene 14 años, pero Isabella es un mujerón. Me roba las camisetas básicas, los bodies, se me pone todo. De vaina no se me pone los zapatos porque yo calzo 42”, agregó la creadora de contenido, entre risas.

Valdiri comentó que, aunque entiende que su hija esté atravesando la etapa de la adolescencia y los cambios propios de la edad, lo que más le afecta es que le tome su ropa constantemente.

¿Cuántas hijas tiene Andrea Valdiri?

La empresaria ha estado siempre bajo la mirada del público por su faceta empresarial, sus polémicas y su vida familiar.

Actualmente, la barranquillera es madre de dos niñas: Isabella, de 14 años, quien ya muestra interés en el modelaje y suele aparecer en las publicaciones de su madre, y Adhara, de cuatro años, fruto de su relación con el cantante y compositor Lowe León.

Andrea Valdiri tiene dos hijas: Isabella y Adhara. (Foto Canal RCN)

Andrea ha contado en entrevistas que tuvo a Isabella cuando tenía 18 años y que asumió sola la crianza de su hija.

Según explicó, el padre de su primogénita falleció y nunca llegó a hacerse cargo de sus responsabilidades.

En contraste, su segunda hija, Adhara, nació el 9 de junio de 2021 y desde entonces también ha tenido gran visibilidad en redes sociales, ya que Valdiri comparte de manera constante momentos de su vida familiar.

La influencer no solo se ha convertido en una de las figuras digitales más seguidas del país, sino también en alguien que suele exponer con naturalidad su vida privada.