Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri lanzó inesperada declaración sobre Yina Calderón: “ella es una fanática más”

Andrea Valdiri volvió a encender las redes al lanzar una inesperada afirmación sobre Yina Calderón previo a su enfrentamiento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andrea Valdiri rompió el silencio sobre Yina Calderón y su obsesión con ella
Fuerte declaración de Andrea Valdiri sobre Yina Calderón: “ella es mi fan”. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora barranquillera Andrea Valdiri generó debate en redes sociales luego de afirmar en pleno en vivo que Yina Calderón era una más de sus fanáticas y explicó por qué lo afirmaba de manera segura.

Artículos relacionados

¿Por qué Andrea Valdiri aseguró que Yina Calderón es una más de sus fans?

Durante una charla con Westcol a través de la plataforma de streaming Kick, Andrea Valdiri se refirió a los constantes comentarios de Yina Calderón sobre su vida y al tiempo que la empresaria ha dedicado a hablar de ella en redes sociales.

Andrea Valdiri revela su parte favorita al participar en Stream Fighters 4
Andrea Valdiri confiesa qué disfruta más de su experiencia en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

La bailarina barranquillera confesó que no entiende cómo alguien puede saber tantos detalles sobre su día a día, por lo que llegó a la conclusión de que Yina Calderón es, en realidad, una de sus fanáticas.

Artículos relacionados

Según explicó, la creadora de contenido está tan pendiente de su vida que conoce incluso cuándo ella o su hermana suben de peso o cuando inicia una nueva relación sentimental.

“Me tiene rayada, no es que te descontrole, es que cómo es que un ser humano puede ser tan fan tuyo; porque a la final termina siendo fan. Ve lo que haces, si tengo marido, habla del marido, mi hermana está gorda, se mete con mis hijas… Ella es una fanática más”, dijo Valdiri.

Así, entre risas y algo de ironía, Andrea Valdiri terminó dándole la vuelta a la situación y dejando claro que, al final, Yina Calderón no es su rival, sino su fan número uno.

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

El enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá; lugar que recibirá cientos de asistentes que esperan con ansias el encuentro estelar de Stream Fighters 4.

Andrea Valdiri y Yina Calderón
Andrea Valdiri habla de su enfrentamiento contra Yina Calderón/Canal RCN

Además de esto, también será transmitido por medio de la plataforma de streaming Kick, abriendo espacio para quienes no puedan asistir de manera presencial.

El evento contará con otros enfrentamientos, siendo el de Karina García y la mexicana Karely Ruiz otro de los más sonados.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate Melissa Gate

Melissa Gate divide opiniones al dar una "orden" en redes sociales, ¿de qué se trata?

Melissa Gate tomó una decisión en redes sociales y lo mismo le pidió a sus seguidores, varios no estuvieron de acuerdo.

Video de los dos hijos de Cintia Cossio Cintia Cossio

Cintia Cossio presumió un momento especial en su vida: “Ahora sí puedo decir que soy millonaria”

Cintia Cossio enternece a sus seguidores con un emotivo video de sus hijos con canción de Greeicy Rendón.

Hermana de Yina Calderón rompe el silencio sobre la muerte de Baby Demoni Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón volvió a referirse a la muerte de Baby Demoni: esto dijo

Claudia, hermana de Yina Calderón, conmovió a sus seguidores al hablar nuevamente sobre la muerte de Baby Demoni.

Lo más superlike

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

La cantante Ángela Aguilar fue galardona durante la gala de La Musa Awards 2025 que tuvo lugar en Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?

J Balvin reacciona a las críticas por tener esposa más alta J Balvin

J Balvin rompió el silencio y respondió contundente a las críticas que recibe por Valentina Ferrer

Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas Viral

Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?