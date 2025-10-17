Andrea Valdiri lanzó inesperada declaración sobre Yina Calderón: “ella es una fanática más”

La reconocida influenciadora barranquillera Andrea Valdiri generó debate en redes sociales luego de afirmar en pleno en vivo que Yina Calderón era una más de sus fanáticas y explicó por qué lo afirmaba de manera segura.

¿Por qué Andrea Valdiri aseguró que Yina Calderón es una más de sus fans?

Durante una charla con Westcol a través de la plataforma de streaming Kick, Andrea Valdiri se refirió a los constantes comentarios de Yina Calderón sobre su vida y al tiempo que la empresaria ha dedicado a hablar de ella en redes sociales.

Andrea Valdiri confiesa qué disfruta más de su experiencia en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

La bailarina barranquillera confesó que no entiende cómo alguien puede saber tantos detalles sobre su día a día, por lo que llegó a la conclusión de que Yina Calderón es, en realidad, una de sus fanáticas.

Según explicó, la creadora de contenido está tan pendiente de su vida que conoce incluso cuándo ella o su hermana suben de peso o cuando inicia una nueva relación sentimental.

“Me tiene rayada, no es que te descontrole, es que cómo es que un ser humano puede ser tan fan tuyo; porque a la final termina siendo fan. Ve lo que haces, si tengo marido, habla del marido, mi hermana está gorda, se mete con mis hijas… Ella es una fanática más”, dijo Valdiri.

Así, entre risas y algo de ironía, Andrea Valdiri terminó dándole la vuelta a la situación y dejando claro que, al final, Yina Calderón no es su rival, sino su fan número uno.

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

El enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá; lugar que recibirá cientos de asistentes que esperan con ansias el encuentro estelar de Stream Fighters 4.

Andrea Valdiri habla de su enfrentamiento contra Yina Calderón/Canal RCN

Además de esto, también será transmitido por medio de la plataforma de streaming Kick, abriendo espacio para quienes no puedan asistir de manera presencial.

El evento contará con otros enfrentamientos, siendo el de Karina García y la mexicana Karely Ruiz otro de los más sonados.